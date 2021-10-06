Спектакль «Shurale: новая фантазия» театра кукол «Экият» удостоен диплома «Новация» в Белгороде

Театр кукол «Экият» привезет из Белгорода диплом «Новация фестиваля», – сообщает пресс-служба театра.

Вчера, 5 октября, на сцене Белгородского государственного театра кукол «Экият» объявили имена победителей IX Международного фестиваля театров кукол «Белгородская забава».

Спектакль «Shurale: новая фантазия» в постановке Ильгиза Зайниева был удостоен диплома в номинации «Новация фестиваля».

Своими впечатлениями по телефону поделились актеры театра: «С восторгом белгородские зрители приняли спектакль «Shurale: новая фантазия». На фестивале театр показал себя, как профессиональный, современный, художественный коллектив, имеющий своё лицо и индивидуальность».

В состав жюри вошли театральные критики: заведующий кабинетом театров для детей и театров кукол Организационно-творческого отдела Центрального аппарата СТД РФ, заслуженный работник культуры РФ, член общественного совета по детской культуре Министерства культуры РФ Ольга Глазунова (Москва), художественный руководитель Московского театра кукол, доктор искусствоведения, российский историк театра, театральный критик, драматург, заслуженный работник культуры РФ Борис Голдовский (Москва), художественный руководитель Рязанского государственного областного театра кукол, Заслуженный деятель искусств РФ Валерий Шадский (Рязань), художественный руководитель Московского детского театра теней, Заслуженный художник Российской Федерации, лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска»Виктор Платонов (Москва) и Композитор, автор симфонической, камерной, киномузыки, а также музыки к 100 спектаклям, идущим в России и за рубежом Николай Морозов (Санкт-Петербург).

Напомним, всего в программе IХ Международного фестиваля театров кукол «Белгородская забава» были показаны 20 постановок от кукольников России, Беларуси и Турции.

mincult.tatarstan.ru