В Москве прошел творческий вечер народного артиста России и Татарстана Рашида Калимуллина

В Москве прошел творческий вечер народного артиста России и Татарстана, председателя правления Союза композиторов России, председателя Союза композиторов Татарстана Рашида Калимуллина.
С приветственным словом в начале концертной программы выступил заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан Эмиль Файзуллин.
Все сочинения Рашида Фагимовича прозвучали в исполнении Оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной, художественным руководителем и дирижёром которого является заслуженная артистка Республики Татарстан Анна Гулишамбарова.
В концертной программе прозвучали также и песни на музыку Рашида Калимуллина, их исполнили заслуженные артисты Республики Татарстан Алина Шарипжанова и Айдар Сулейманов, были и премьеры.
Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ (г. Москва)