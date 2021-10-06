В Москве прошел творческий вечер народного артиста России и Татарстана Рашида Калимуллина

В Москве прошел творческий вечер народного артиста России и Татарстана, председателя правления Союза композиторов России, председателя Союза композиторов Татарстана Рашида Калимуллина.

С приветственным словом в начале концертной программы выступил заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан Эмиль Файзуллин.

Все сочинения Рашида Фагимовича прозвучали в исполнении Оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной, художественным руководителем и дирижёром которого является заслуженная артистка Республики Татарстан Анна Гулишамбарова.

В концертной программе прозвучали также и песни на музыку Рашида Калимуллина, их исполнили заслуженные артисты Республики Татарстан Алина Шарипжанова и Айдар Сулейманов, были и премьеры.

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ (г. Москва)