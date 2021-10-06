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В Оренбурге состоялось заседание Совета оренбургской татарской национально-культурной автономии

В Оренбурге состоялось заседание Совета оренбургской татарской национально-культурной автономии

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Всероссийская перепись населения 2021 года, 06.10.2021 0 5

В Оренбурге состоялось заседание Совета оренбургской татарской национально-культурной автономии. Об этом сообщает Депутат Законодательного собрания Оренбургской области по 4 избирательному округу Ильдус Давлятов в своем официальном аккаунте в социальной сети “Инстаграм”.

Главный вопрос на повестке – Всероссийская перепись населения, которая пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Очень важно, чтобы каждый житель города или села осознал свою национальную принадлежность. Национальными организациями ведётся огромная работа по сохранению родного языка, национальных традиций и культуры. Каждый гражданин России обязан принять участие в этом важном для государства мероприятии.

Также в ноябре планируется проведение мероприятия «Дни татарского просвещения в Оренбургской области» с участием министра образования Татарстана.

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