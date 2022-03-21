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Стартовал приём заявок на фестиваль-форум «Науруз»

Стартовал приём заявок на фестиваль-форум «Науруз»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, 21.03.2022 0 7

С 6 по 12 июня 2022 года в Казани состоится VII Международный театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз».

Традиционно для участников форума будут проведены мастер-классы по актерскому мастерству, искусству актера и режиссера театра кукол, лекции и семинары по менеджменту, PR-технологиям, сценографии, театральной критике, работе литературной части и художественно-постановочной части театра.

Педагогами фестиваля-форума станут ведущие специалисты театрального искусства и менеджмента из России и стран СНГ. В рамках Форума также состоится образовательная программа Ассоциации национальных театров.

Организатор: Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала.
Форум проходит при поддержке Союза театральных деятелей России и Союз театральных деятелей Республики Татарстан.

Прием заявок до 15 апреля.

stdrf.ru

 

 

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