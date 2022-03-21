В Барнауле посетителей библиотеки познакомили с татарской культурой

Активисты Алтайской краевой общественной организации «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) выступили на площадке библиотеки №20 г. Барнаул. Мероприятие приурочено к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

К мероприятию для гостей была оформлена выставка «Возвращение к истокам». Выставка будет работать в течении всего года.

В двухдневной программе посетители библиотеки узнали разные стороны татарской культуры. Для студентов Алтайской академии гостеприимства прошла встреча «Щедра талантами родная сторона». На ней выступила Валиуллина Елена Витальевна – член АКОО «Дулкын» (Волна) и руководитель клуба любителей ремесел «Матур». Беседа прошла в тематике влияния национальных видов искусства на профессиональное творчество. «Тамбурная вышивка рождалась в руках мастериц кочевых народов, игла была менее удобна и хозяйки придумали вышивать крючком. Войлок и кожа самые доступные материалы, если учитывать наличие отар овец и привычки перемещаться, с ткацкими станами чуть позже татары тоже познакомились» – отметила Елена Валиуллина. В 2021 г. она была делегатом Всероссийского форума татарских краеведов, где получила много новой информации, которая применяется в работе Центра.

В рамках поздравительной программы «Звенит весенняя капель», ансамбль «Дуслар» представил творческие номера. Коллектив под руководством Рубан Арзу Нофельевны исполнил татарские народные песни. После реорганизации летом 2021 г. ансамбль «Дуслар» регулярно выступает на фестивалях и праздниках в Алтайском крае.