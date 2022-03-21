В Нижневартовске прошел день татарской культуры

МОО ТНКА г. Нижневартовска «Мирас (Наследие)» и МНГОО татарской культуры «Ватан (Отечество)» провели для воспитанников МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» день татарской культуры

В рамках фестиваля дружбы народов «Мы вместе» члены Местной общественной организации татарская национально-культурная автономия г. Нижневартовска «Мирас (Наследие)» и Местной Нижневартовской городской общественной организации татарской культуры «Ватан (Отечество)» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» провели День Татарской культуры.

Для лицеистов были организованы увлекательные экскурсии, на которых они узнали о культуре, традициях и быте татар. Для свободного посещения были открыты выставки татарской литературы и национального костюма. Благодаря выставкам воспитанники и педагоги лицея познакомились с татарской культурой и поговорили об истории и народах России, дружбе и взаимопонимании. В просторном фойе звучали музыка и песни, ребята играли в народные игры, в котором приняли участие все желающие, включая учеников и педагогов Лицея.

Гвоздём программы стал концерт, организованный народным татаро-башкирским ансамблем «Шатлык», под руководством Юмагуловой Райли Рафиковны.

День татарской культуры получился очень ярким, теплым и душевным, что является результатом многолетнего сотрудничества татарских общественных организаций города Нижневартовска с директором МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» Игошиным Эдмондом Валерьевичем.

Альберт Халиуллин,

председатель Местной Нижневартовской

городской общественной организации

татарской культуры «Ватан (Отечество)»