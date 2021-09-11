Ставропольский край присоединился к акции “Татарча диктант”

11 сентября 2021 года Ставропольская краевая общественная организация “Центр татарской культуры Байрам” провела Всемирную образовательную акцию “Татарча диктант” в Ставропольском крае.

Диктант можно было написать на нескольких площадках: г.Ставрополь, г.Нефтекумск, с.Летняя Ставка, а.Малый Барханчак и с.Куликово Копани.

Цель акции – это повышение интереса к татарскому языку. Язык — это история народа. Потеряв его, люди оставляют свою самобытность. Важно сохранить свой язык для всех национальностей и народов. Говорить на нем и передавать своим будущим поколениям.