В Бурятии написали “Татарча диктант 2021”

11 сентября “Татарча диктант-2021” собрал в Бурятии не только татар, но и всех наших друзей. В диктанте приняли участие 5 районов республики и г.Улан-Удэ, более 80 взрослых и детей. На свой первый экзамен по знанию родного языка люди пришли как на праздник в национальных костюмах. Всем участникам организаторы подарили ручки от Всемирного Конгресса татар с именными надписями “Мин татар” и “Без бергә”. В доме дружбы народов Бурятии татарча диктант завершился “Бэлиш-фест”ом с мастер-классами по татарской кулинарии, праздничным концертом и традиционным татарским чаепитием. Татарским чаем с лесными травами и разными тамнушками угощались участники диктанта в Усть-Кяхте, Тэгде, Харашибири, Старом Онохое и Селендуме.

Похожие материалы