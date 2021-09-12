В Саранске прошла акция “Татарча диктант”

11 сентября 2021 года в г. Саранск в доме “Дружба народов” прошла Всемирная образовательная акция “Татарча диктант”. Цель этой акции – повышение интереса к татарскому языку, развитие навыков правильной речи и правописания на литературном языке, самопроверка орфографических и грамматических ошибок, воспитание уважения к татарскому языку, его историческим и культурным ценностям. В акции участвовали жители и ученики города Саранска, близлежащих татарских сел – Белозерье, Аксеново, Кривозерье, Большие полянки и т.д. Организаторами данного мероприятия выступили благотворительный фонд “Мусульмане Мордовии” под руководством директора Мусалова Ратмира Игоревича и МРОО ” Клуб татарских бизнесменов”.

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