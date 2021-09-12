В городе Кокшетау написали “Татарча диктант”

В городе Кокшетау Объединение татар и башкир Акмолинской области Казахстана написали татарча диктан в режиме офлайн и несколько семей онлайн.

Самая старшая участница диктанта – Ибрагимова Светлана апай и самая молодая- Кристина Прохоренко, ученица воскресной татарской школы. 82 года Светлана апай, Кристине – 14 лет.

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