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В городе Кокшетау написали “Татарча диктант”

В городе Кокшетау написали “Татарча диктант”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Акция “Татарча диктант”, 12.09.2021 0 41

В городе Кокшетау Объединение татар и башкир Акмолинской области Казахстана написали татарча диктан в режиме офлайн и несколько семей онлайн.
Самая старшая участница диктанта – Ибрагимова Светлана апай и самая молодая- Кристина Прохоренко, ученица воскресной татарской школы. 82 года Светлана апай, Кристине – 14 лет.

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