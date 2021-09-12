В Якутске прошел «Татарча диктант»

Татары города Якутска приняли участие во Всемирной образовательной акции «Татарча диктант- 2021». Акция впервые проходит в столице на базе Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Национальной библиотекой РС(Я) была организована содержательная книжная выставка «Культура, история и традиции татарского народа».

Перед началом диктанта к собравшимся обратился первый заместитель генерального директора ДДН им. А.Е. Кулаковского Александр Колесов. Он отметил важность сохранения своей национальной идентичности.

Председатель татарского культурного центра «Туган Як» РС(Я) Игорь Халилов отметил, что необходимо сохранять язык, традиции и культуру своего народа и передать их своим потомкам.

Получив и заполнив бланки, участники написали диктант по отрывку из произведения татарского поэта и писателя Ибрахима Салахова.

Результаты диктанта будут опубликованы на официальном сайте diktant.tatar не позднее 30 дней после проведения акции.