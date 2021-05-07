Страшная трагедия в д. Каракуль Большереченского района

Уважаемые друзья! Страшная трагедия случилась в д. Каракуль Большереченского района. Крупный пожар по оперативным данным уничтожил 25 строений, из них 1 продуктовый магазин, 14 жилых домов, 10 строений, а это практически весь населенный пункт.

Деревня Каракуль входит в состав Уленкульского сельского поселения, в котором Региональной автономией татар при поддержке Фонда Президентских грантов был построен и открыт этнокомплекс «Подворье сибирского татарина». Д. Каракуль основана в XVI в., ее основные жители – это сибирские татары.

Региональная автономия татар Омской области объявляет сбор средств.

Я, как Председатель Совета, обращаюсь ко всем неравнодушным жителям нашей страны с просьбой оказать помощь. Также приветствуется информационная поддержка и репосты.

Перевод любой суммы можно осуществить на сайте http://tatarstan-omsk.ru/ нажав на кнопку «Сделать пожертвование». В назначении платежа обязательно укажите «Добровольное пожертвование пострадавшим при пожаре в д. Каракуль».

Либо выполнить перевод по следующим реквизитам:

Общественная организация Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият» (ООРТНКА ОО «Маданият»)

644010, г. Омск, ул. Масленникова, 70 – 2 тел.: +7 (3812) 49 45 87, +7 929 366 25 24 E-mail: [email protected]

ИНН 5506033835 КПП 550401001 ОКПО 47130520 ОГРН 1035500003516 р/с 40703810045000000080 в Омском отделении №8634 Сбербанка России в г. Омске БИК 045209673 кор/с 30101810900000000673

Общественная организация Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Председателя Совета Миниханова Радика Минигалиевича, действующего на основании Устава.

Председатель Совета Р.М. Миниханов

tatarstan-omsk.ru