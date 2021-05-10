В Ташкенте вышла в свет книга с воспоминаниями ветерана трудового фронта Ильяса Бурнашева

7 мая 2021 года вышла в свет книга “Маленькие свидетели войны – Воспоминания узбекистанцев об ужасах военного времени 1941-1945” с интервью нашего соотечественника, уроженца старинного Татарского села Азеево Ермишенского района Рязанской области (до 1937 Московской области), ветерана трудового фронта Ильяса Шариповича Бурнашева, сына выпускника известного каирского медресе Аль-Азхар, хафиза Карана Шарифа Бурнашева. Ильяс Бурнашев в конце прошлого года встретил свой Юбилей – 90-летие.

«В тяжелые годы войны в селе жили бедно, не было ни техники, ни скотины. С детства пришлось работать на полях, в колхозе, на мельнице. В семье было 9 детей, и он был самый младший. Все братья ушли на фронт, а сестры были направлены на тяжелые работы по строительству промышленных заводов и фабрик», – рассказывает Ильяс абы.

«Голодные военные годы, мальчишками с босыми ногами по снегу, норма хлеба и прочие суровые реалии закаляли в них дух. Кольцо вокруг Москвы сжималось и были начаты работы по возведению линии обороны в том числе и в их селе. Вчерашние мальчишки в свои 10-12 лет наравне со взрослыми женщинами и стариками копали траншеи, окопы, строили огневые точки, доты и дзоты. Собирали вражеские листовки, в том числе и на татарском языке, сдавали администрации села или сжигали. Затем, после войны Дедушка окончил Казанский речной техникум и работал на р.Мокша и р.Ока. А перехав в Ташкент многие годы работал в Узцветмете», – добавляет он.

В шикарной книге 39 воспоминаний участников войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и др.

На днях в Ташкенте состоялась презентация данной книги с участием заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азиза Абдухакимова, Посла Российской Федерации в Республике Узбекистан Олега Мальгинова, Председателя Правления АКБ «Капитал банк» Алишера Мирзаева, главного редактора агентства новостей Подробно.уз Андрея Тешаева и широкой общественности.

В преддверии Дня памяти и почестей – Дня Победы представители банка доставили Ильясу Барнашеву книгу и продуктовый набор. А 9 мая навестила его автор статьи о нем, известная журналист Римма Сабирджанова, с сыном Исламом. Как оказалось, в разговоре за праздничным столом, Римма является его землячкой по линии своих родителей.

Ильяс Шарипови Бурнашев благодарит организаторов этой благой акции по увековечиванию памяти в виде книги и статьи, за подарки, за оказанное внимание, за важный и нужный труд – Подробно.уз, Капитал банк, Посольство РФ в РУз и всех причастных и желает всем мира, здоровья и благополучия, а также очередных акций и памятных книг с воспоминаниями ветеранов, тружеников тыла и детей войны.

Поддержку в осуществлении идеи оказали Министерство обороны Узбекистана, Главное управление внутренних дел Ташкента, Мемориальный комплекс “Парк Победы”, Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан, Русский и Татарский культурные центры, Национальный центр крымских татар “Авдет”, а также отдельные активисты.”

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан