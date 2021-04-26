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Василь Шайхразиев посетит с рабочим визитом Республику Мордовия

Василь Шайхразиев посетит с рабочим визитом Республику Мордовия

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 26.04.2021 0 2

27 апреля заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетит с рабочим визитом Республику Мордовия. В программе визита предусмотрено посещение площадки, где пройдет XII Всероссийский сельский Сабантуй. Позже в Доме Республики в Саранске пройдет заседание организационного комитета национального  праздника.

Также в Саранске запланирована официальная встреча с врио Главы Республики Мордовия А. А. Здуновым. Кроме того, председатель Национального совета встретится с руководителями татарских общественных организаций и руководством Мордовской республиканской общественной организации “Клуб татарских бизнесменов”.

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