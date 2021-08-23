«Татаркино» готовит подарок ко Дню Республики

30 августа, уже по сложившейся традиции, в кинотеатре «Мир» будут показаны фильмы местных авторов – День татарстанского кино.

В этом году жителей и гостей Казани всех возрастов порадуют палитрой хорошего кино: кинотеатр встретит гостей доброй анимационной сказкой от Даниила Файзрахманова «Кот Казанский», в продолжение Дня – документальная короткометражка Фарида Давлетшина «Уроки Батуллы» расскажет о живом классике татарской литературы.

Завершит День татарстанского кино мелодрама «Сумбуль», снятая Рашидом Маликовым и Рамилем Фазлиевым в копродукции Татарстана и Узбекистана.

Показы начнутся в 16:00. Посещение показов свободное, с учетом ковидной рассадки и предварительной брони мест в кассе либо на сайте кинотеатра.

РАСПИСАНИЕ:

16:00 – «Кот Казанский», режиссёр Даниил Файзрахманов, анимация, 13 мин., 0+;

16:30 – «Уроки Батуллы», режиссёр Фарид Давлетшин, документальный, 44 мин., 12+;

17:30 – «Сумбуль», режиссёры Рашид Маликов, Рамиль Фазлиев, мелодрама, 80 мин., 16+.

Организаторы – Министерство культуры Республики Татарстан и учреждение культуры «Татаркино». Мероприятие проводится в рамках кинофестиваля народов РТ «Панорама и приурочено году Родных языков и народного единства.

tatarkino.ru