«Татаркино» презентует в Москве фильм «Мы – дети 41-го года»

24 февраля в Центральном Доме кинематографистов состоится премьера художественного фильма «Мы – дети 41-го года» («Без – 41 нче ел балалары»).

Картина снята по мотивам повести народного писателя Республики Татарстан Мухаммета Магдеева (1930-1995). Съемки ленты прошли на малой родине писателя — в деревне Губурчак Арского района Татарстана, где классик родился и вырос.

Съёмочная группа использовала личные вещи Мухаммета Магдеева: деревянный чемодан, с которым автор произведения отправился на учёбу, книги, учебные принадлежности. Экспонаты для воспроизведения эпохи предоставил Арский краеведческий музей.

Фильм повествует о нелегкой судьбе учащихся педагогического училища в годы войны. О детях, которым слишком рано пришлось повзрослеть и столкнуться с лишениями военного времени, но которые не потеряли веру в дружбу и любовь.

Большая часть актеров – студенты и выпускники Казанского театрального училища.

Режиссер снял картину в черно-белой цветовой гамме, стараясь приблизиться к стилистике того самого советского военного кино.

Фильм снят в рамках Государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020-2023 годы)» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и ГБУК РТ «Татаркино».

Картину представят директор ГБУК РТ «Татаркино», продюсер фильма Миляуша Айтуганова и режиссер фильма Амир Галиаскаров.

Длительность – 75 минут.

Начало в 18.00.

Вход бесплатный. Но нужно пройти регистрацию по ССЫЛКЕ

Посещение показов и мероприятий Дома кино возможно только при предъявлении QR-кода в цифровом или распечатанном виде, а также паспорта.

Адрес: Москва, ул. Васильевская, 13.

tatmsk.tatarstan.ru