Татарская опера «Кави-Сарвар» – победитель Всероссийского конкурса «Партитура»

Татарская опера «Кави-Сарвар» победила на Всероссийском конкурсе молодых композиторов “Партитура”. Победителей в восьми номинациях объявили в Большом Зале Консерватории им. П.И. Чайковского.

В начале вечера начальник управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков зачитал приветствие Президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, конкурс «предоставляет начинающим талантливым композиторам из разных регионов страны прекрасную возможность заявить о себе, продемонстрировать высокий уровень подготовки и мастерства».

В номинации «Оперная музыка или музыка оперетты» победу одержала казанский композитор Миляуша Хайруллина за оперу «Кави-Сарвар». Автор либретто Айдар Ахмадиев. Награду ей вручил ректор Московской консерватории Александр Соколов.

Опера посвящена татарскому писателю Кави Наджми и его супруге – переводчице Сарвар Адгамовой.

Первое место в номинации «Эстрадно-симфоническое произведение» занял еще один представитель Казани – Мердан Бяшимов. Он окончил Казанскую консерваторию, работает сейчас там же, как и Миляуша Хайруллина.

Сочинения победителей прозвучали в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана и Московского синодального хора под руководством Алексея Пузакова.

Всероссийский конкурс молодых композиторов “Партитура” проводится ежегодно Международным фондом композиторов “Новые классики” при поддержке Фонда президентских грантов в партнерстве с Московской консерваторией и Союзом композиторов России.

В этом году на конкурс было подано более 800 заявок из 63 регионов страны. Работы оценивало экспертное жюри, в которое вошли более 50 заслуженных композиторов и деятелей культуры, среди них: ректор Московской консерватории Александр Соколов, композиторы Алексей Рыбников, Максим Дунаевский, Юрий Потеенко, Рашид Калимуллин, дирижеры Юрий Башмет, Фабио Мастранджело и Михаил Грановский, режиссеры Дмитрий Бертман и Георгий Исаакян, саксофонист Игорь Бутман и другие.

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