Татарские краеведы Оренбургской области подвели итоги конкурса краеведческих работ

В рамках подготовки к 1100-летию принятия Ислама предками татар Поволжья и Урала в Волжской Болгарии и Года культурного наследия народов России в РФ, 8 апреля 2022 г. в селе Кульчумово состоялся объединенный слёт краеведов и районной организации “Ак калфак”. На этом слёте подводили итоги конкурса, условия которого был объявлены за 2 месяца до мероприятия. Альмира Шигаповна курировала работу по первой номинации “Культура и быт родного края”, где принимались рефераты, эссе, сочинения, размышления на тему “Обряды моего народа”

Всего было собрано 22 работы от 16 участников. Участники были из разных сел нашего района: Никитино, Биктимирово, Кульчумово, Новогафарово, Аблязово, Карагузино, Шишма и работы были из п. Саракташ. Для оценки работы в качестве жюри был приглашён ведущий библиотекарь библиотеки им. Х. Ямашева, заслуженный работник культуры РТ Шарафутдинова Василя Халиловна.

На этом слёте все участники получили благодарственные письма и были оглашены имена победителей. Ими стали Нигматуллина Раушания Габдельхаковна из с Кульчумово, занявшие 1 место, Маниева Розалия Зинатовна из Карагузино, занявшая 2 место и Кудакова Руфия Науфалевна из Аблязово,занявшая третье место.

Победители получили достойные подарки от спонсоров и памятные книги от Искандерова Анвара Рашитовича , в ОТНК отвечает за краеведческую работу.

Анвар Рашитович тоже имел возможность, прочитать работы и дал высокую оценку работам из с. Никитино – Шариповой Сазиды Л. и Едихановой Ильверы Х., Халитовой Минзии С. из п. Саракташ, Якшибаевой Светланы Д. из с. Новогафарово.

Второй номинаций этого конкурса было декоративно-прикладное творчество “вышитое изделие”. Здесь принимались изделия, вышитые в разных техниках. Эту номинацию курировала Тазетдинова Розалия Миниахметовна, руководитель районной организации “Ак калфак”.

Всего было собрано 19 работ из 5 сел района: Кульчумово, Биктимирово, Шишма, Никитино, Новогафарово и большинство работ из п. Саракташ.

Принимались изделия, такие как фартук, полотенце и намазлык (молебенный коврик).

Очень яркими и запоминающимися работами били фартуки, вышитые девченками из ансамбля “Ляйсан”.

Это была коллективная работа. Девочки несколько раз собирались на МК по шитью, где оттачивали свое мастерство и свой результат они показали творчески. Девочки в своих вышитых нарядный новых фартуках исполнили татарскую народную песню “Апипа”.

Для оценки работ участниц были приглашены такие специалисты как Амерханова Нурания Зайнулловна – педагог дополнительного образования

МБУДО ЦВР высшей квалификационной категории и Абубакирова Дамира Радиковна, художник, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории.

Дамира Радиковна ко всему прочему привезла выставку своих работ, прекрасных картины написанные красками на холсте. Её работы не оставили не кого равнодушными, ведь она не просто гостья, специалист в своём деле она ещё и родом из с. Кульчумово.

По итогам оценок первое место было присвоено работам Алкашевой Зульфии Ф., (вышитое изделие “полотенце”) второе место Халитова Минзия С. (вышитое изделие “фартук”) и третье место Хасанова Гузалия (изделие “полотенце”) и приз зрительских симпатий получила Магдеева Гульниса (вышитое изделие “фартук” и “намазлык”).

Очень красивые работы были от Омаровой Альмиры Шигаповны и Едихановой Ильверы Хакимовны.

Ильвера Хакимовна также для выставки привезла вышитые изделия своей мамы. Эти работы очень аккуратные, красивые, сложные и выполнены в разных техниках.

Так же в рамках этого мероприятия, были подведены итоги работ Кульчумовских школьников. Раушания Нигматуллина, учитель татарского языка и литературы, провела с ними МК и на выставку были представлены, вышитые изделия платочки.

Дети получили почётные грамоты от школы и памятные подарки от спонсоров мероприятия и от руководителя Оренбургского филиала “Ак калфак” Альбины Абсалямовой.

К началу мероприятия клуб уже был красочно оформлен. Учителя Кульчумовской школы принесли для этно выставки музейные экспонаты. На сцене был красиво оформленные саке (деревянная такта), покрытая лоскутным покрывало и подушками, вышитыми в лоскутным стиле. (Работы Абдрахмановой Фатимы). Вдоль стены были выставки народного прикладного искусства. Ну и на самом видном месте были выставлены конкурсные работы участников, вышитые изделия, фартуки, полотенце и молебенные коврики.

В назначенное время начали подъезжать гости и местные жители , в зале собралось около 100 человек. Таково большого количества людей в с.Кульчумово давно не собирали.

Важными гостями мероприятия стали заместитель главы администрации Васильевского сельсовета, Адушкина Любовь Петровна и руководитель председатель Оренбургского филиала Всемирной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Альбина Абсалямова, народный ансамбль “Ляйсан” и Никитинский народный хореографический ансамбль “Жемчужинка”, а также делегации от сел Кабанкино, Биктимирово, Карагузино, Аблязово и сами участники конкурса.

Вся ответственность за сценарий и проведения мероприятия была возложена на Лидию Имашеву. И она с этой задачей справилась блестяще.

Украшением мероприятия стали Саракташский народный ансамбль “Ляйсан” и Никитинский народный хореографический ансаль “Жемчужинка”.

Все участники конкурса получили благодарственные письма от отдела культуры. Призёры получили памятные подарки и почётные грамоты.

Выражаем огромную благодарность спонсорам нашего мероприятия, это

Абдрахманов Ильдар Хабибулович – директор ООО ТД Завод Коммунар, Узенбаева Лениза Камиловна, Шаяхметова Дилара Ильфатовна, помощь в организации мероприятия оказал отдел Культуры п. Саракташ.

В завершении мероприятия Альбина Абсалямова, выступила с речью, поблагодарила участников, подарила памятные энциклопедийные книги отличившимся участникам, а так же библиотекарю села Кульчумово, Нигматуллиной Гульфии Ахатовне, которая взяла на себя ответственность за подготовку и организацию мероприятия в клубе.

Дамира Радиковна, в свою очередь тоже выразила слова благодарности за приглашения и тёплый приём, и подарила жителям села на память одну из своих картин.

Далее для всех участников мероприятия и гостей был накрыт стол и организовано чаепитие. Все гости и участники конкурса остались довольно.

А.Ш. Омарова