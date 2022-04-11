Национальные узоры к лицу

В библиотеке Татарского культурного центра г.Москвы прошел мастер-класс модельера-дизайнера Эльмиры Васильяр. Она продемонстрировала собравшимся технику росписи акриловыми красками по ткани.

Участники мастер-класса получили навыки нанесения традиционных татарских национальных узоров на ткань. По словам одной из участниц было интересно сравнить технику росписи с традиционной татарской вышивкой. Она отметила, что роспись красками требует определенного мастерства и навыков художника.

Мастер-класс был организован членами московского отделения Всемирной общественной организации татарских женщин «Ак Калфак», которые также приняли в нем активное участие.