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Национальные узоры к лицу

Национальные узоры к лицу

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 11.04.2022 0

В библиотеке Татарского культурного центра г.Москвы прошел мастер-класс модельера-дизайнера Эльмиры Васильяр. Она продемонстрировала собравшимся технику росписи акриловыми красками по ткани.

Участники мастер-класса получили навыки нанесения традиционных татарских национальных узоров на ткань. По словам одной из участниц было интересно сравнить технику росписи с традиционной татарской вышивкой. Она отметила, что роспись красками требует определенного мастерства и навыков художника.

Мастер-класс был организован членами московского отделения Всемирной общественной организации татарских женщин «Ак Калфак», которые также приняли в нем активное участие.

Автономия Татар Москвы

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