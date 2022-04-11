В Челябинске прошел очередной этап конкурса «Нәни энҗеләр», «Нәни батырлар»

9 апреля в стенах школы 81 города Челябинска прошел наш любимый конкурсный этап для «Нәни энҗеләр», «Нәни батырлар», «Яз чәчәкләре» и «Шаян батырлар» – кулинарный.

20 участников продемонстрировали свое мастерство и знания традиций национальной кухни. Ребята готовили традиционный токмач на скорость и вкусный кыстыбый с начинкой из картофеля и пшенной каши.

На всех этапах кулинарного конкурса юным участникам помогали представительницы татарской женской организации Челябинской области «Ак калфак» – Ира Абушаева, Ильмира Рюб, Найря Повар, Гульфира Хайретдинова.

Отдельным испытанием для наших батыров, жемчужин и цветочков стало домашнее задание – приготовление любимого татарского блюда семьи и его презентация членам жюри.

Особый момент дня – впервые в истории конкурса – мастер-класс по приготовлению лапши от членов жюри!

Мероприятие завершилось совместным душевным чаепитием!