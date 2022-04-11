Татарское книжное издательство объявило конкурс «Читаем Г. Тукая»

Татарское книжное издательство объявило конкурс видеороликов «Г. Тукайны укыйбыз / Читаем Г. Тукая». Проект приурочен ко дню рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

«Нам хотелось отметить значимую дату для всего татарского народа. Причем чтец может прочесть строки Тукая не только на языке оригинала, но и перевод на любой другой язык», — рассказала заместитель главного редактора Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова.

Чтобы стать частью проекта, необходимо записать видеоролик длительностью не более двух минут с исполнением любимого произведения классика татарской литературы. Затем разместить видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте» до 17 апреля включительно и отметить аккаунт @tatkniga.

Необходимо также продублировать ролик на электронную почту [email protected], указав фамилию и имя, возраст, название исполняемого произведения и контактный номер телефона.

Победители будут определены с помощью открытого голосования в официальной группе Татарского книжного издательства во «ВКонтакте», которое продлится до 23 апреля 2022 года.

Конкурсная кампания будет проведена в двух возрастных группах: до 18 лет и старше 18 лет. Первые три лидера голосования в каждой возрастной группе получат ценные призы и специальные дипломы конкурса с приглашением на торжественную церемонию награждения.