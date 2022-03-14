Татарский народный театр «Был-был» снова на сцене

По многочисленным просьбам татарский народный театр «Был- был» повторно показал свой спектакль «Эх, күгәрченкәем!» по пьесе Флорида Булякова в ДК Рыбацкий. И хотя этот Дом культуры находится не близко, зал был полон зрителей. Многие смотрели спектакль уже не в первый раз, но реагировали на смешные ситуации в нем таким искренним смехом, как-будто смотрят его впервые. Вроде тот же спектакль, но артисты сыграли его чуть-чуть по- другому.

Рустам Сибагатов, играющий роль Абдуллы, был в ударе и исполнил свою роль виртуозно и артистично.

Роли женщин из дома престарелых исполнили Сирина Зинурова, Гульниса Латыпова, Гузель Хадиева и Рахима Моисеева. Они также явили зрителям профессионально отточенные образы своих героинь. Все эти женщины с совершенно разными характерами, но все стремятся к теплу своего очага, к любви и заботе, к семье.

Спектакль завершился аплодисментами и криками «афәрин!» и «браво!».

Руководитель театра Сирина Зинурова со своей группой актеров готовят новый спектакль и мы надеемся скоро его увидеть. Пожелаем же артистам народного театра творческих успехов, здоровья и мира!

Фарида Гренда

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