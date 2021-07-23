Татарскому книжному издательству исполнилось 102 года

В честь важной даты на страничке приводятся значимые для организации исторические факты. Так, общереспубликанский статус издательство получило в 1958 году, а тысячный барьер преодолело в 1963-м.

Свой успех татарстанские книгоиздатели связали с именами Галимджана Ибрагимова, Мусы Джалиля, Фатиха Карима, Гумера Баширова, Шауката Галиева, Раиса Даутова и многих других.

«Высокий профессионализм и общие творческие усилия дружного коллектива единомышленников помогли издательству приумножить выпуск и улучшить качество книжной продукции, которая получила признание не только в стране, но и на мировой арене», — опубликовано в Instagram.

tatar-inform.ru