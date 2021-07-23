Муниципальным служащим Казани вручили удостоверения о прохождении курсов татарского языка

Сегодня в Казани подвели итоги курсов татарского языка для муниципальных служащих. Тем, кто прошел обучение, заместитель руководителя Исполкома Гузель Сагитова вручила удостоверения о повышении квалификации.

Курсы по изучению татарского языка стартовали 7 июля в рамках Года родных языков и народного единства. В течение месяца занятия проходили в очном формате два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. У слушателей курсов была возможность выбрать группу – для начинающих или для желающих усовершенствовать свои языковые знания. Всего обучение прошел 21 муниципальный служащий Казани. Они освоили основы грамматики, выучили простые фразы и расширили свой словарный запас. Обучение шло по темам: природа, еда, праздники, семья, здоровье и другим. «Овладеть другим языком значит овладеть второй душой. Ценно, что вы нашли время в своем плотном графике и этот месяц посвятили изучению татарского языка», – отметила Гузель Сагитова.

В числе тех, кто прошел обучение, – заместитель руководителя Дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова. «Занятий было немного, но они были очень интересные, проходили в интерактивной форме, преподаватель объяснял все доступно. Было бы неплохо сделать второй этап обучения, потому что одного месяца мало», – рассказала она.

Продолжает после завершения курсов самостоятельно изучать татарский язык онлайн заместитель руководителя аппарата Исполкома Казани – начальник Организационного управления Ирина Бочкова. Она предложила и дальше организовывать такие курсы по изучению языка и давать возможность ученикам еще больше погружаться в татарскую культуру.

Гузель Сагитова подчеркнула, что за столь непродолжительное время освоить язык невозможно, и лишь регулярная практика поможет закрепить полученные знания. «Учителя лишь открывают дверь в мир знаний, но зайти вы должны сами. Сегодня в интернете можно с легкостью найти аудио- и видеоуроки для самостоятельного обучения», – отметила она.

Напомним, ранее курсы татарского языка в онлайн-формате прошли работники сферы обслуживания. Сертификаты об окончании обучения получили 20 человек – владельцы отелей, ресторанов, заведений общественного питания.

Алина Бережная

kzn.ru