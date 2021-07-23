Болеть можно за любого спортсмена в независимости от того, какое государство он представляет. А в условиях глобализованного мира зачастую олимпионик может родиться в одной стране, постигать спортивные азы в другой, а стать легендой и вовсе в третьей

Командный зачет — вчерашний день?

Безусловно, начинающиеся сегодня в Токио многострадальные Олимпийские игры

– 2020 — это еще один повод поболеть за нашу российскую сборную. И пусть ее (не без собственной вины) оставили в Японии без флага и гимна, мы все равно будем ждать побед наших синхронисток, гимнастов, борцов, гандболисток, фехтовальщиков и представителей других видов спорта.

Но все чаще раздаются голоса за отмену самого командного зачета, когда каждый вечер новостные выпуски на TV в ведущих спортивных державах превращаются в скрупулезный подсчет золота, серебра и бронзы, добытой атлетами стран за день. К тому же болеть можно за любого спортсмена вне зависимости от того, какое государство он представляет. А в условиях глобализованного мира зачастую олимпионик может родиться в одной стране, постигать спортивные азы в другой, а стать легендой и вовсе в третьей.

Вот «БИЗНЕС Online» и решил напомнить, что татары — это нация, представители которой разбросаны по всему миру. И Олимпиада лишнее тому подтверждение. Мы обнаружили сразу 11 атлетов с татарскими корнями в 7 сборных, приехавших в Токио, помимо сборной РФ. Однако при этом именно россияне из нашего списка имеют наибольшие шансы взойти на подиум в Японии и даже оказаться первыми! Ну а наши читатели благодаря этому тексту могут расширить круг спортсменов, за которых будут переживать в ближайшие недели.

Татары из Татарстана

Начнем мы с татарстанцев, чтобы еще раз напомнить о тех олимпийцах, за которых в республике будут болеть больше всего.

Сначала именинница. Сегодня, в день открытия Олимпиады, 22 года исполняется уроженке села Шемордан Сабинского района Татарстана Зиле Батыршиной. Интересно, что она начала заниматься стендовой стрельбой, традиционно развитой в РТ, только в 2014-м, а теперь отправилась в Токио в статусе одного из фаворитов в дисциплине «скит». Батыршина уже выиграла многочисленные титулы на юниорском и взрослом уровнях и нацелилась на олимпийское золото. О цели — победить в Японии — говорит она сама.

Именно сегодня в день открытия Олимпиады 22 года исполняется уроженке села Шемордан Сабинского района Татарстана Зиле БатыршинойИменно сегодня, в день открытия Олимпиады, 22 года исполняется уроженке села Шемордан Сабинского района Татарстана Зиле БатыршинойФото: minsport.tatarstan.ru

24-летняя Вероника Кудерметова родилась в Казани в 1997 году, когда ее отец Эдуард Кудерметов готовился штурмовать в составе хоккейного «Ак Барса» первое золото чемпионата России. Здесь же, в столице РТ, в 8 лет дочь нападающего сборной России начала заниматься теннисом. В этом году Кудерметова даже какое-то время была первой ракеткой страны в одиночном разряде, хотя в Токио больше ставят на ее выступление в паре с действующей олимпийской чемпионкой в данном виде, опытнейшей Еленой Весниной. Совсем недавно этот дуэт добрался до финала Уимблдона.

Вперед, Красных, удачи, Шлейхер! За кого из своих болеть Татарстану на Олимпиаде?

Для топового профессионала шоссейного велоспорта, челнинца Ильнура Закарина, Олимпиада в Токио должна была стать второй, но в 2016 году его сначала не допустил МОК из-за дисквалификации в прошлом, а затем все-таки дал право выступить, но вот незадача — до соревнований оставался всего лишь один день, за который до Рио-де-Жанейро добраться оказалось нереально. Если в 2016-м Закарин поехал бы на Игры в качестве одного из фаворитов групповой гонки на шоссе, то сейчас его перспективы оцениваются скромнее. И тем не менее в это воскресенье (24 июля) 31-летний спортсмен поедет 234-километровую гонку с пятикратным прохождением нижних склонов Фудзиямы в качестве одного из «неочевидных фаворитов» — все-таки за плечами татарстанца победы на этапах «Тур де Франс» и «Джиро д’Италия».

И еще о велоспорте. В программу токийских Игр впервые попали соревнования по BMX. Один из ведущих райдеров страны — 23-летний казанец Ирек Ризаев — среди участников в дисциплине «фристайл», где соревнуются в исполнении сложных трюков.

Олимпиада в Токио не первая для Гульназ Губайдуллиной. В 2016 году она уже выступала на Олимпиаде в Рио, где установила олимпийский рекорд на 200-метровке в плавании, но по итогам турнира стала лишь 15-йОлимпиада в Токио не первая для Гульназ Губайдуллиной. В 2016 году она уже выступала на Олимпиаде в Рио, где установила олимпийский рекорд на 200-метровке в плавании, но по итогам турнира стала лишь 15-й Фото: Mil.ru, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Чемпионки мира и просто звезды водного поло

А вот и другие наши надежды.

Чемпионка мира (2017), четырехкратная чемпионка России по современному пятиборью 29-летняя Гульназ Губайдуллина родилась в татаро-башкирской семье в Новом Уренгое, живет с родителями в Уфе, а выступает за Московскую область и ЯНАО. В Уфу семья спортсменки переехала, когда ей было 10 лет.

Олимпиада в Токио не первая для Гульназ. В 2016 году она уже выступала на Олимпиаде в Рио, где установила олимпийский рекорд на 200-метровке в плавании, но по итогам турнира стала лишь 15-й. На следующий год после Олимпиады Губайдуллина впервые в своей карьере победила на чемпионате мира в Египте, став первой россиянкой за 20 лет, выигравшей золотую медаль в личных соревнованиях на турнире такого ранга. В одном из недавних интервью она обещала «выйти совсем другой» на старт в Токио по сравнению с летними Играми пятилетней давности.

К отечественным легкоатлетам в Японии будет особо пристальное внимание. Напомним, что из-за допинговых скандалов и отстранения национальной федерации россиянам разрешили заявить здесь лишь 10 участников. Одним из них стала чемпионка страны в ходьбе на 20 км Эльвира Хасанова, которая родилась в городе Можге Республики Удмуртия.

21-летняя надежда России занимается спортивной ходьбой всего четыре года. До этого она 7 лет посвятила биатлону. Сегодня Хасанова тренируется в Саранске, поскольку мордовская школа спортивной ходьбы являлась главной в РФ и одной из самых успешных в мире — правда, добавим, до ее недавнего разгрома допинговыми службами. «Моя мечта — это олимпийское золото», — признается спортсменка, хотя последний по времени старт у нее получился неудачным: Хасанову дисквалифицировали в Таллине на молодежном чемпионате Европы две недели назад.

Еще одна олимпийская надежда России, уроженка Башкортостана, 27-летняя велогонщица, больше известная по выступлениям на треке, Гульназ Хатунцева (Бадыкова) представляет на спортивной арене Москву и Тульскую областьЕще одна олимпийская надежда России, уроженка Башкортостана, 27-летняя велогонщица, больше известная по выступлениям на треке, Гульназ Хатунцева (Бадыкова) представляет на спортивной арене Москву и Тульскую областьФото: Nicola, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Еще одна олимпийская надежда России, уроженка Башкортостана, 27-летняя велогонщица, больше известная по выступлениям на треке, Гульназ Хатунцева (Бадыкова) представляет на спортивной арене Москву и Тульскую область. Неоднократный призер чемпионатов Европы родилась в селе Новоболтачево Чекмагушевского района Республики Башкортостан. В своем «Инстаграме» спортсменка признается: «Мне так нравится, когда мой муж говорит: „Лучше нет подарочка, чем жена-татарочка“. Вот и я о том же: жизнь без татарки, как чай без заварки».

Хатунцева брала перерыв в карьере после рождения ребенка, но летом 2020 года вернулась к соревновательной практике на шоссе и завоевала золото чемпионата России в мэдисоне (одном из видов командных велотрековых гонок на выносливость). Интересно, что если бы Олимпиада в Токио состоялась в свои первоначальные сроки, то наша героиня была бы вынуждена ее пропустить из-за декретного отпуска.

Гульназ Хатунцевавелоспорт, участница Олимпиады в Токио: «Мне так нравится, когда мой муж говорит: „Лучше нет подарочка, чем жена-татарочка“. Вот и я о том же: жизнь без татарки, как чай без заварки»

Наконец, женская сборная России по водному поло, которая традиционно находится среди фаворитов любого международного турнира.

Один из ее многолетних лидеров — это Эльвина Каримова, которая представляет Челябинскую область, где она родилась. Для 27-летней спортсменки и капитана «Динамо-Уралочки» (Златоуст) Олимпиада в Токио будет второй. В 2016 году в составе российской сборной она завоевала бронзовую медаль в Рио, а в 2017-м стала чемпионкой мира. Кстати, на Всемирной летней Универсиаде – 2013, которая прошла в Казани, Каримову признали лучшей на турнире. Именно во многом благодаря ее усилиям российской команде удалось завоевать золото. В прошлом году спортсменка вышла замуж. Никах чемпионки мира – 2017 состоялся в татарских традициях.

Для 27-летней Эльвины Каримовой Олимпиада в Токио станет второй. В 2016 году в составе российской сборной она завоевала бронзовую медаль в Рио, а в 2017-м стала чемпионкой мираДля 27-летней Эльвины Каримовой Олимпиада в Токио будет второй. В 2016 году в составе российской сборной она завоевала бронзовую медаль в Рио, а в 2017-м стала чемпионкой мираФото: © Andy Astfalck/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

23-летняя Вероника Вахитова из клуба «Крылатское» также выступит в составе женской сборной России по водному поло. Победительница Европейских игр – 2015 родилась в 1998 году в Москве.

Один за всех и все за одного!

Российское фехтование — это традиционный поставщик медалей на главных спортивных соревнованиях планеты, поэтому мы включили атлетов из этого вида в отдельный блок.

Олимпийский чемпион Рио-2016, российский фехтовальщик на рапирах, 28-летний Тимур Сафин  и на этот раз заявлен в командных соревнованиях. Спортсмен родился в Ташкенте в татарской семье, которая позже переехала в Уфу. После победы сына в 2016 году мама атлета Гульсина Сафина рассказала корреспонденту «БИЗНЕС Online», что сама родилась в деревне Нижнее Биктимирово Алькеевского района Республики Татарстан. «Тимур прекрасно говорит на татарском, вообще, мы в семье разговариваем только на татарском языке», — сказала она. В прошлом году олимпийский чемпион-2016 стал волонтером, прошел специальное обучение онлайн, получил сертификат и помогает пожилым жителям Уфы.

Олимпийский чемпион Рио-2016, российский фехтовальщик на рапирах, 28-летний Тимур Сафин  и на этот раз заявлен в командных соревнованияхОлимпийский чемпион Рио-2016, российский фехтовальщик на рапирах, 28-летний Тимур Сафин  и на этот раз заявлен в командных соревнованияхФото: © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons, CC BY 3.0, commons.wikimedia.org

Имя правнука классика татарской литературы Галимджана Ибрагимова, именем которого назван Институт языка и литературы в Казани, фехтовальщика-саблиста, 27-летнего Камиля Ибрагимова стало широко известно татарской общественности во время Универсиады-2013, прошедшей в столице Татарстана. Тогда Ибрагимов завоевал две золотые медали в личном и командном первенстве.

Ибрагимов родился в 1993 году в Москве в спортивной семье. Его отец — олимпийский чемпион Сеула-1988 Анвар Ибрагимов, мать —  одна из сильнейших фехтовальщиц мира конца 1980-х, чемпионка мира Ольга Величко. На сегодняшний день Ибрагимов-младший — один из самых титулованных спортсменов в сборной России по мужской сабле. Он является двукратным чемпионом мира и Европы. В интервью «Спорт-Экспресс» от 2018 года он признавался, что считает себя татарином. На вопрос корреспондента о том, как ему нравится организация одного из турниров в Китае, с улыбкой отвечал: «Я же татарин. Все „умирают“, а мне комфортно — и еда, и погода. Конечно, дневное солнце бывает здесь жгучее, и все жалуются, а я не буду».

Камиль Ибрагимов, фехтовальщик, участник Олимпиады в Токио: «Я же татарин. Все „умирают“, а мне комфортно — и еда, и погода. Конечно, дневное солнце бывает здесь жгучее, и все жалуются, а я не буду»

Еще одна спортсменка из Башкортостана, 28-летняя Аделина Загидуллина представит Россию в фехтовании на рапирах (в личном и командном зачетах). Загидуллина родилась в 1993 году в Уфе. Двукратная чемпионка мира (2016, 2019) и Европы (2016, 2019) в командном турнире, победитель и бронзовый призер Первых Европейских игр. В сборной России с 2013 года.

Лидер сборной России по гребному слалому Алсу Миназова, которая выступит в Токио в «одиночке» на каяке и каноэ, родилась в татарском селе Илишево Республика БашкортостанЛидер сборной России по гребному слалому Алсу Миназова, которая выступит в Токио в «одиночке» на каяке и каноэ, родилась в татарском селе Илишево Республика Башкортостан Фото: Antoine Lamielle, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Каяк и пистолет

Лидер сборной России по гребному слалому Алсу Миназова, которая выступит в Токио в «одиночке» на каяке и каноэ, родилась в татарском селе Илишево Республика Башкортостан. Гребным слаломом девушка начала заниматься в 2011 году в Уфе. Сейчас тренируется в Московской области, выступает за Московскую область и Республику Башкортостан. Судя по «Инстаграму», 23-летняя спортсменка не раз бывала в Казани.

Участник двух Олимпиад, многократный призер чемпионатов мира, неоднократный чемпион Европы и многократный чемпион России, прыгун в воду Виктор Минибаев выступает за Московскую область, где родился и живет. 30-летний спортсмен родился в городе Электросталь Московской области, а его отец профессионально играл в футбол. В Токио Минибаев будет прыгать с 10-метровой вышки сольно и дуэтом.

Участник двух Олимпиад, многократный призер чемпионатов мира, неоднократный чемпион Европы и многократный чемпион России, прыгун в воду Виктор Минибаев (справа) выступает за Московскую область, где родился и живетУчастник двух Олимпиад, многократный призер чемпионатов мира, неоднократный чемпион Европы и многократный чемпион России, прыгун в воду Виктор Минибаев (справа) выступает за Московскую область, где родился и живетФото: Tasnim News Agency, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Наконец, в российской сборной есть еще два стрелка. Юлия Каримова, представит нашу страну в пулевой стрельбе. 27-летняя уроженка на Олимпиаде выступит сразу в трех дисциплинах и с шансами на медали. На ее счету уже есть индивидуальные и командные титулы на уровне чемпионатов мира и Европы.

Успешное выступление Вадима Мухаметьянова на чемпионате Европы в Хорватии (2021) позволило команде России получить олимпийскую лицензию. Он стал вторым в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Для 26-летнего Мухаметьянова серебро чемпионата Европы является высшим достижением в его спортивной карьере. Атлет родился в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа. Губкинский является одним из городов Сибири, где компактно проживают татары. В 1985 году сюда приехали первые нефтяники, большинство из которых — татары и башкиры, выходцы из Башкортостана. Город и по сей день является основным центром нефтедобычи. Сегодня татары составляют 7 процентов населения города, башкиры — 3.

Есть в олимпийской сборной России татары и среди тренеров. Так, главным тренером сборной России по боксу является уроженец Златоуста Виктор Фархутдинов, есть также тренеры по фехтованию Ильдар Мавлютов и Руслан Насибуллин, тренер в сборной по боксу Айрат Богданов, по кикбоксингу – Руслан Куштанов и другие.

Одним из лидеров казахстанской сборной по стрельбе из лука должен стать 23-летний Ильфат Абдуллин. Он выступит в Токио как в индивидуальном, там и в командном первенствеОдним из лидеров казахстанской сборной по стрельбе из лука должен стать 23-летний Ильфат Абдуллин. Он выступит в Токио как в индивидуальном, там и в командном первенствеФото:  © Anton Raharjo/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Казахстан: боксер из группы «Татары и Татарочки»

Сразу четверых спортсменов с татарскими корнями мы обнаружили в сборной Казахстана.

Одним из лидеров казахстанской сборной по стрельбе из лука должен стать 23-летний Ильфат Абдуллин. Он выступит в Токио как в индивидуальном, там и в командном первенстве. Примечательно, что Абдуллину со своими товарищами по команде удалось заполучить олимпийскую лицензию в командных соревнованиях впервые за последние 20 лет. В последний раз Казахстан принимал участие в командных соревнованиях по стрельбе из лука в Сиднее-2000. Абдуллин выступит на Олимпиаде одним из первых — уже сегодня в Токио пройдут квалификационные соревнования лучников.

Родился молодой спортсмен в 1998 году в городе Талдыкорган Алматинской области. В «Инстаграме» олимпийская надежда Казахстана называет свою бабушку на татарский манер «Әбика» и признается ей в любви на татарском языке.

29-летний фехтовальщик-шпажист Руслан Курбанов в индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира в Будапеште в 2019 году занял высокое 8-е место, так что его нельзя сбрасывать со счетов как претендента на медали. Сам Курбанов говорит, что мечтает выиграть в Токио «золото».

Еще один татарин в олимпийской сборной Казахстана — боксер Закир Сафиуллин. 34-летний спортсмен выступит в весовой категории до 63 килограммов. Родился 1 ноября 1986 года, живет и тренируется в Шымкенте. Самое крупное достижение — «серебро» на чемпионате Азии 2019 года. В первом раунде в Токио встретится с соперником из Перу. В социальной сети «ВКонтакте» Сафиуллин подписан на самую крупную группу о татарах «Татары и Татарочки».

В новом виде олимпийской программы — скалолазании — Казахстан в этом году также представит татарин — Ришат Хайбуллин. Спортсмен родился в Алматы, в данный момент живет в Чехии — учится в Техническом университете города Брно. Личный тренер спортсмена — его отец, известный в Казахстане скалолаз Ринат Хайбуллин. 26-летний скалолаз обеспечил себе путевку в Токио, заняв третье место на чемпионате мира-2019 в многоборье при самом сильном составе участников, чем удивил спортивный мир.

В новом виде олимпийской программы — скалолазании — Казахстан в этом году также представит татарин — Ришат ХайбуллинВ новом виде олимпийской программы — скалолазании — Казахстан в этом году также представит татарин — Ришат ХайбуллинФото: соцсети

Узбекистан: спортсменки и красавицы

Узбекистан на Олимпиаде в Токио представят сразу две татарки.

Одна из них — Алисэ Фахрутдинова — выступит в современном пятиборье. 31-летняя Фахретдинова родилась в 1990 году в Москве. Неоднократная чемпионка России и призер чемпионата мира в эстафете (2013) с 2019 года выступает за Узбекистан. Натурализация спортсменки произошла в рамках подписанного между Федерациями современного пятиборья России и Узбекистана меморандума о сотрудничестве. Этот переход — жест доброй воли России. «В Узбекистане очень серьезно взялись за возрождение данного вида спорта. Но за несколько месяцев спортсмена-пятиборца не подготовить. И шанс на то, чтобы представитель этой страны выступил на Олимпиаде в Токио был только в том случае, если за Узбекистан выступит уже „готовый“ спортсмен. Они предложили перейти к ним Александру Савкину и Алисэ Фахрутдиновой. Мы не возражали», — комментировал президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

Несмотря на то, что Фахрутдинова родилась в Москве, родители ее родом из Буинского района Татарстана. В своем «Инстаграме» она опубликовала пост с хэштегом «авылда рәхәт» (в переводе с татарского — «хорошо в деревне») и геолокацией «Буинск».

Вторая татарка, которая выступает за Узбекистан — фехтовальщица-шпажистка Малика Хакимова. Многократная чемпионка Узбекистана родилась в городе Навои. 25-летняя спортсменка стала первой спортсменкой в истории Узбекистана среди женщин-фехтовальщиц, завоевавшей путевку на Олимпийские игры по рейтингу. Примечательно, что финальный отборочный раунд, где разыгрывались лицензии на участие в Олимпиаде, прошел в Казани. Первый и единственный тренер Хакимовой Руслан Кудаев тоже татарин. Интересно, что об успехах спортсменки пишет даже официальный сайт представительства Республики Татарстан в Узбекистане.

Австралия: 45-летняя «снайперша»

Стрелок Дина Аспандиярова родилась в Казахстане, но на Олимпиаде в Токио будет представлять Австралию. Здесь она будет соревноваться в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Аспандиярова родилась в 1976 году, участница летних Олимпийских игр 2000, 2008 и 2012 годов (в Сиднее в 2000-м занимала 6-е место), чемпионка мира 2010 года (в команде). Первых международных успехов спортсменка достигла в составе сборной Казахстана, но в 2001 году в неудачном выступлении сборной Казахстана на Олимпиаде в Сиднее обвинили ее мужа — тренера сборной Анатолия Бабушкина. Они уехали в Москву и Аспандиярова начала выступать в составе сборной России. В 2003 году, после того как Бабушкина пригласили стать тренером сборной Австралии по стрелковому спорту, переехала в Австралию. Аспандиярова вошла в состав сборной Австралии на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и Лондоне в 2012.

Бахрейн: боксер из Ишимбая

Пожалуй, один из самых загадочных участников нашего списка. Данис Латыпов родился в 1990 году в Ишимбае Республики Башкортостан. Выступает за Бахрейн, но продолжает жить в Ишимбае. «Башинформ» весной 2020 года рассказывал, что Латыпов записался добровольцем в группы патрулирования улиц, которые должны были следить за тем, как жители соблюдают самоизоляцию. Больших успехов за мастером спорта РФ, 30-летним Латыповым не числится. На Олимпиаде он выступит в супертяжелом весе, свыше 91 кг. Своим кумиром боксер называет Мухаммеда Али, любит плотничать.

На Олимпиаде в Токио выступит еще один уроженец Узбекистана, татарин по национальности — борец греко-римского стиля Ильдар ХафизовНа Олимпиаде в Токио выступит еще один уроженец Узбекистана, татарин по национальности — борец греко-римского стиля Ильдар Хафизов Фото: U.S. Army – Photo 1 Hafizof Mango, CC BY 2.0, commons.wikimedia.org

США: теперь ты в армии

На Олимпиаде в Токио выступит еще один уроженец Узбекистана, татарин по национальности — борец греко-римского стиля Ильдар Хафизов. Однако в Японии он будет представлять не Узбекистан, а Штаты, где проживает с 2014 года.

33-летний атлет — первый номер в сборной США в категории до 60 кг, на национальном отборе за право поехать на Олимпиаду он выиграл все решающие схватки под ноль. Вот только с крупнейших международных соревнований Хафизов привозит медали не так часто, пока лишь с Панамериканских игр. Любопытный факт — татарский спортсмен из Узбекистана служит сержантом в армии США. А еще он признается, что никогда не любил вольную борьбу, традиционно гораздо более развитую в Штатах.

Таджикистан: молодой поклонник Усэйна Болта

Любопытный персонаж есть в сборной Таджикистана. На соревнования по легкой атлетике в престижнейшем виде — беге на 100 метров у мужчин — заявлен 21-летний Ильдар Ахмадиев, называющий своим кумиром самих Усейна Болта и Майкла Джордана. А еще атлет, который начал тренироваться только в 2017 году, любит играть в компьютерные игры. Очевидно, что это один из тех спортсменов, для которых в Токио будет действовать принцип — главное не победа, а участие.

Украина: соперник американца Хафизова

Татары в сборной Украины в этот раз представлены 31-летним крымским татарином Ленуром Темировым. Спортсмен выступит в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг (там же, где  американец Хафизов). Это вторая Олимпиада для Темирова — в 2012 году он выступил в Лондоне, а главным достижением может считать «бронзу» чемпионата мира-2018. Воспитанник тренера Исмета Салиева — также крымского татарина, наверняка верящего в том, что ученик вернется из Токио с медалью.