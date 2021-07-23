С 23 июля фанаты будут отчаянно желать победы всем российским спортсменам. Среди наших надежд и выходцы из Татарстана — Зиля Батыршина, Ильнур Закарин, Вероника Кудерметова, Гульназ Губайдуллина. Но в качестве болельщика на Олимпиаду в столице Японии можно посмотреть и с другого ракурса. Ведь татары живут не только в России, и, действительно, в целом ряде сборных команд мы нашли татарские корни. Так почему бы не поболеть за борцов — Ильдара Хафизова из США или Ленура Темирова с Украины? К тому же они могут встретиться на соревнованиях по греко-римской борьбе в категории до 60 килограммов. 16 россиян и 11 иностранцев — таков «улов» редакции «БИЗНЕС Online», искавшей татар в списках участников летней Олимпиады – 2020 в Токио.

Командный зачет — вчерашний день?

Безусловно, начинающиеся сегодня в Токио многострадальные Олимпийские игры

– 2020 — это еще один повод поболеть за нашу российскую сборную. И пусть ее (не без собственной вины) оставили в Японии без флага и гимна, мы все равно будем ждать побед наших синхронисток, гимнастов, борцов, гандболисток, фехтовальщиков и представителей других видов спорта.

Но все чаще раздаются голоса за отмену самого командного зачета, когда каждый вечер новостные выпуски на TV в ведущих спортивных державах превращаются в скрупулезный подсчет золота, серебра и бронзы, добытой атлетами стран за день. К тому же болеть можно за любого спортсмена вне зависимости от того, какое государство он представляет. А в условиях глобализованного мира зачастую олимпионик может родиться в одной стране, постигать спортивные азы в другой, а стать легендой и вовсе в третьей.

Вот «БИЗНЕС Online» и решил напомнить, что татары — это нация, представители которой разбросаны по всему миру. И Олимпиада лишнее тому подтверждение. Мы обнаружили сразу 11 атлетов с татарскими корнями в 7 сборных, приехавших в Токио, помимо сборной РФ. Однако при этом именно россияне из нашего списка имеют наибольшие шансы взойти на подиум в Японии и даже оказаться первыми! Ну а наши читатели благодаря этому тексту могут расширить круг спортсменов, за которых будут переживать в ближайшие недели.

Татары из Татарстана

Начнем мы с татарстанцев, чтобы еще раз напомнить о тех олимпийцах, за которых в республике будут болеть больше всего.

Сначала именинница. Сегодня, в день открытия Олимпиады, 22 года исполняется уроженке села Шемордан Сабинского района Татарстана Зиле Батыршиной. Интересно, что она начала заниматься стендовой стрельбой, традиционно развитой в РТ, только в 2014-м, а теперь отправилась в Токио в статусе одного из фаворитов в дисциплине «скит». Батыршина уже выиграла многочисленные титулы на юниорском и взрослом уровнях и нацелилась на олимпийское золото. О цели — победить в Японии — говорит она сама.

Именно сегодня, в день открытия Олимпиады, 22 года исполняется уроженке села Шемордан Сабинского района Татарстана Зиле БатыршинойФото: minsport.tatarstan.ru

24-летняя Вероника Кудерметова родилась в Казани в 1997 году, когда ее отец Эдуард Кудерметов готовился штурмовать в составе хоккейного «Ак Барса» первое золото чемпионата России. Здесь же, в столице РТ, в 8 лет дочь нападающего сборной России начала заниматься теннисом. В этом году Кудерметова даже какое-то время была первой ракеткой страны в одиночном разряде, хотя в Токио больше ставят на ее выступление в паре с действующей олимпийской чемпионкой в данном виде, опытнейшей Еленой Весниной. Совсем недавно этот дуэт добрался до финала Уимблдона.

Для топового профессионала шоссейного велоспорта, челнинца Ильнура Закарина, Олимпиада в Токио должна была стать второй, но в 2016 году его сначала не допустил МОК из-за дисквалификации в прошлом, а затем все-таки дал право выступить, но вот незадача — до соревнований оставался всего лишь один день, за который до Рио-де-Жанейро добраться оказалось нереально. Если в 2016-м Закарин поехал бы на Игры в качестве одного из фаворитов групповой гонки на шоссе, то сейчас его перспективы оцениваются скромнее. И тем не менее в это воскресенье (24 июля) 31-летний спортсмен поедет 234-километровую гонку с пятикратным прохождением нижних склонов Фудзиямы в качестве одного из «неочевидных фаворитов» — все-таки за плечами татарстанца победы на этапах «Тур де Франс» и «Джиро д’Италия».

И еще о велоспорте. В программу токийских Игр впервые попали соревнования по BMX. Один из ведущих райдеров страны — 23-летний казанец Ирек Ризаев — среди участников в дисциплине «фристайл», где соревнуются в исполнении сложных трюков.

Олимпиада в Токио не первая для Гульназ Губайдуллиной. В 2016 году она уже выступала на Олимпиаде в Рио, где установила олимпийский рекорд на 200-метровке в плавании, но по итогам турнира стала лишь 15-й Фото: Mil.ru, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Чемпионки мира и просто звезды водного поло

А вот и другие наши надежды.

Чемпионка мира (2017), четырехкратная чемпионка России по современному пятиборью 29-летняя Гульназ Губайдуллина родилась в татаро-башкирской семье в Новом Уренгое, живет с родителями в Уфе, а выступает за Московскую область и ЯНАО. В Уфу семья спортсменки переехала, когда ей было 10 лет.

Олимпиада в Токио не первая для Гульназ. В 2016 году она уже выступала на Олимпиаде в Рио, где установила олимпийский рекорд на 200-метровке в плавании, но по итогам турнира стала лишь 15-й. На следующий год после Олимпиады Губайдуллина впервые в своей карьере победила на чемпионате мира в Египте, став первой россиянкой за 20 лет, выигравшей золотую медаль в личных соревнованиях на турнире такого ранга. В одном из недавних интервью она обещала «выйти совсем другой» на старт в Токио по сравнению с летними Играми пятилетней давности.

К отечественным легкоатлетам в Японии будет особо пристальное внимание. Напомним, что из-за допинговых скандалов и отстранения национальной федерации россиянам разрешили заявить здесь лишь 10 участников. Одним из них стала чемпионка страны в ходьбе на 20 км Эльвира Хасанова, которая родилась в городе Можге Республики Удмуртия.

21-летняя надежда России занимается спортивной ходьбой всего четыре года. До этого она 7 лет посвятила биатлону. Сегодня Хасанова тренируется в Саранске, поскольку мордовская школа спортивной ходьбы являлась главной в РФ и одной из самых успешных в мире — правда, добавим, до ее недавнего разгрома допинговыми службами. «Моя мечта — это олимпийское золото», — признается спортсменка, хотя последний по времени старт у нее получился неудачным: Хасанову дисквалифицировали в Таллине на молодежном чемпионате Европы две недели назад.

Еще одна олимпийская надежда России, уроженка Башкортостана, 27-летняя велогонщица, больше известная по выступлениям на треке, Гульназ Хатунцева (Бадыкова) представляет на спортивной арене Москву и Тульскую областьФото: Nicola, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Еще одна олимпийская надежда России, уроженка Башкортостана, 27-летняя велогонщица, больше известная по выступлениям на треке, Гульназ Хатунцева (Бадыкова) представляет на спортивной арене Москву и Тульскую область. Неоднократный призер чемпионатов Европы родилась в селе Новоболтачево Чекмагушевского района Республики Башкортостан. В своем «Инстаграме» спортсменка признается: «Мне так нравится, когда мой муж говорит: „Лучше нет подарочка, чем жена-татарочка“. Вот и я о том же: жизнь без татарки, как чай без заварки».

Хатунцева брала перерыв в карьере после рождения ребенка, но летом 2020 года вернулась к соревновательной практике на шоссе и завоевала золото чемпионата России в мэдисоне (одном из видов командных велотрековых гонок на выносливость). Интересно, что если бы Олимпиада в Токио состоялась в свои первоначальные сроки, то наша героиня была бы вынуждена ее пропустить из-за декретного отпуска.

Гульназ Хатунцевавелоспорт, участница Олимпиады в Токио: «Мне так нравится, когда мой муж говорит: „Лучше нет подарочка, чем жена-татарочка“. Вот и я о том же: жизнь без татарки, как чай без заварки» Наконец, женская сборная России по водному поло, которая традиционно находится среди фаворитов любого международного турнира.

Один из ее многолетних лидеров — это Эльвина Каримова, которая представляет Челябинскую область, где она родилась. Для 27-летней спортсменки и капитана «Динамо-Уралочки» (Златоуст) Олимпиада в Токио будет второй. В 2016 году в составе российской сборной она завоевала бронзовую медаль в Рио, а в 2017-м стала чемпионкой мира. Кстати, на Всемирной летней Универсиаде – 2013, которая прошла в Казани, Каримову признали лучшей на турнире. Именно во многом благодаря ее усилиям российской команде удалось завоевать золото. В прошлом году спортсменка вышла замуж. Никах чемпионки мира – 2017 состоялся в татарских традициях.

Для 27-летней Эльвины Каримовой Олимпиада в Токио будет второй. В 2016 году в составе российской сборной она завоевала бронзовую медаль в Рио, а в 2017-м стала чемпионкой мираФото: © Andy Astfalck/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

23-летняя Вероника Вахитова из клуба «Крылатское» также выступит в составе женской сборной России по водному поло. Победительница Европейских игр – 2015 родилась в 1998 году в Москве.

Один за всех и все за одного!

Российское фехтование — это традиционный поставщик медалей на главных спортивных соревнованиях планеты, поэтому мы включили атлетов из этого вида в отдельный блок.

Олимпийский чемпион Рио-2016, российский фехтовальщик на рапирах, 28-летний Тимур Сафин и на этот раз заявлен в командных соревнованиях. Спортсмен родился в Ташкенте в татарской семье, которая позже переехала в Уфу. После победы сына в 2016 году мама атлета Гульсина Сафина рассказала корреспонденту «БИЗНЕС Online», что сама родилась в деревне Нижнее Биктимирово Алькеевского района Республики Татарстан. «Тимур прекрасно говорит на татарском, вообще, мы в семье разговариваем только на татарском языке», — сказала она. В прошлом году олимпийский чемпион-2016 стал волонтером, прошел специальное обучение онлайн, получил сертификат и помогает пожилым жителям Уфы.

Олимпийский чемпион Рио-2016, российский фехтовальщик на рапирах, 28-летний Тимур Сафин и на этот раз заявлен в командных соревнованияхФото: © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons, CC BY 3.0, commons.wikimedia.org

Имя правнука классика татарской литературы Галимджана Ибрагимова, именем которого назван Институт языка и литературы в Казани, фехтовальщика-саблиста, 27-летнего Камиля Ибрагимова стало широко известно татарской общественности во время Универсиады-2013, прошедшей в столице Татарстана. Тогда Ибрагимов завоевал две золотые медали в личном и командном первенстве.

Ибрагимов родился в 1993 году в Москве в спортивной семье. Его отец — олимпийский чемпион Сеула-1988 Анвар Ибрагимов, мать — одна из сильнейших фехтовальщиц мира конца 1980-х, чемпионка мира Ольга Величко. На сегодняшний день Ибрагимов-младший — один из самых титулованных спортсменов в сборной России по мужской сабле. Он является двукратным чемпионом мира и Европы. В интервью «Спорт-Экспресс» от 2018 года он признавался, что считает себя татарином. На вопрос корреспондента о том, как ему нравится организация одного из турниров в Китае, с улыбкой отвечал: «Я же татарин. Все „умирают“, а мне комфортно — и еда, и погода. Конечно, дневное солнце бывает здесь жгучее, и все жалуются, а я не буду».

Камиль Ибрагимов, фехтовальщик, участник Олимпиады в Токио: «Я же татарин. Все „умирают“, а мне комфортно — и еда, и погода. Конечно, дневное солнце бывает здесь жгучее, и все жалуются, а я не буду»

Еще одна спортсменка из Башкортостана, 28-летняя Аделина Загидуллина представит Россию в фехтовании на рапирах (в личном и командном зачетах). Загидуллина родилась в 1993 году в Уфе. Двукратная чемпионка мира (2016, 2019) и Европы (2016, 2019) в командном турнире, победитель и бронзовый призер Первых Европейских игр. В сборной России с 2013 года.

Лидер сборной России по гребному слалому Алсу Миназова, которая выступит в Токио в «одиночке» на каяке и каноэ, родилась в татарском селе Илишево Республика Башкортостан Фото: Antoine Lamielle, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Каяк и пистолет

Лидер сборной России по гребному слалому Алсу Миназова, которая выступит в Токио в «одиночке» на каяке и каноэ, родилась в татарском селе Илишево Республика Башкортостан. Гребным слаломом девушка начала заниматься в 2011 году в Уфе. Сейчас тренируется в Московской области, выступает за Московскую область и Республику Башкортостан. Судя по «Инстаграму», 23-летняя спортсменка не раз бывала в Казани.

Участник двух Олимпиад, многократный призер чемпионатов мира, неоднократный чемпион Европы и многократный чемпион России, прыгун в воду Виктор Минибаев выступает за Московскую область, где родился и живет. 30-летний спортсмен родился в городе Электросталь Московской области, а его отец профессионально играл в футбол. В Токио Минибаев будет прыгать с 10-метровой вышки сольно и дуэтом.

Участник двух Олимпиад, многократный призер чемпионатов мира, неоднократный чемпион Европы и многократный чемпион России, прыгун в воду Виктор Минибаев (справа) выступает за Московскую область, где родился и живетФото: Tasnim News Agency, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Наконец, в российской сборной есть еще два стрелка. Юлия Каримова, представит нашу страну в пулевой стрельбе. 27-летняя уроженка на Олимпиаде выступит сразу в трех дисциплинах и с шансами на медали. На ее счету уже есть индивидуальные и командные титулы на уровне чемпионатов мира и Европы.

Успешное выступление Вадима Мухаметьянова на чемпионате Европы в Хорватии (2021) позволило команде России получить олимпийскую лицензию. Он стал вторым в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Для 26-летнего Мухаметьянова серебро чемпионата Европы является высшим достижением в его спортивной карьере. Атлет родился в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа. Губкинский является одним из городов Сибири, где компактно проживают татары. В 1985 году сюда приехали первые нефтяники, большинство из которых — татары и башкиры, выходцы из Башкортостана. Город и по сей день является основным центром нефтедобычи. Сегодня татары составляют 7 процентов населения города, башкиры — 3.

Есть в олимпийской сборной России татары и среди тренеров. Так, главным тренером сборной России по боксу является уроженец Златоуста Виктор Фархутдинов, есть также тренеры по фехтованию Ильдар Мавлютов и Руслан Насибуллин, тренер в сборной по боксу Айрат Богданов, по кикбоксингу – Руслан Куштанов и другие.

Одним из лидеров казахстанской сборной по стрельбе из лука должен стать 23-летний Ильфат Абдуллин. Он выступит в Токио как в индивидуальном, там и в командном первенствеФото: © Anton Raharjo/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Казахстан: боксер из группы «Татары и Татарочки»

Сразу четверых спортсменов с татарскими корнями мы обнаружили в сборной Казахстана.

Одним из лидеров казахстанской сборной по стрельбе из лука должен стать 23-летний Ильфат Абдуллин. Он выступит в Токио как в индивидуальном, там и в командном первенстве. Примечательно, что Абдуллину со своими товарищами по команде удалось заполучить олимпийскую лицензию в командных соревнованиях впервые за последние 20 лет. В последний раз Казахстан принимал участие в командных соревнованиях по стрельбе из лука в Сиднее-2000. Абдуллин выступит на Олимпиаде одним из первых — уже сегодня в Токио пройдут квалификационные соревнования лучников.

Родился молодой спортсмен в 1998 году в городе Талдыкорган Алматинской области. В «Инстаграме» олимпийская надежда Казахстана называет свою бабушку на татарский манер «Әбика» и признается ей в любви на татарском языке.

29-летний фехтовальщик-шпажист Руслан Курбанов в индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира в Будапеште в 2019 году занял высокое 8-е место, так что его нельзя сбрасывать со счетов как претендента на медали. Сам Курбанов говорит, что мечтает выиграть в Токио «золото».

Еще один татарин в олимпийской сборной Казахстана — боксер Закир Сафиуллин. 34-летний спортсмен выступит в весовой категории до 63 килограммов. Родился 1 ноября 1986 года, живет и тренируется в Шымкенте. Самое крупное достижение — «серебро» на чемпионате Азии 2019 года. В первом раунде в Токио встретится с соперником из Перу. В социальной сети «ВКонтакте» Сафиуллин подписан на самую крупную группу о татарах «Татары и Татарочки».

В новом виде олимпийской программы — скалолазании — Казахстан в этом году также представит татарин — Ришат Хайбуллин. Спортсмен родился в Алматы, в данный момент живет в Чехии — учится в Техническом университете города Брно. Личный тренер спортсмена — его отец, известный в Казахстане скалолаз Ринат Хайбуллин. 26-летний скалолаз обеспечил себе путевку в Токио, заняв третье место на чемпионате мира-2019 в многоборье при самом сильном составе участников, чем удивил спортивный мир.

В новом виде олимпийской программы — скалолазании — Казахстан в этом году также представит татарин — Ришат ХайбуллинФото: соцсети

Узбекистан: спортсменки и красавицы

Узбекистан на Олимпиаде в Токио представят сразу две татарки.

Одна из них — Алисэ Фахрутдинова — выступит в современном пятиборье. 31-летняя Фахретдинова родилась в 1990 году в Москве. Неоднократная чемпионка России и призер чемпионата мира в эстафете (2013) с 2019 года выступает за Узбекистан. Натурализация спортсменки произошла в рамках подписанного между Федерациями современного пятиборья России и Узбекистана меморандума о сотрудничестве. Этот переход — жест доброй воли России. «В Узбекистане очень серьезно взялись за возрождение данного вида спорта. Но за несколько месяцев спортсмена-пятиборца не подготовить. И шанс на то, чтобы представитель этой страны выступил на Олимпиаде в Токио был только в том случае, если за Узбекистан выступит уже „готовый“ спортсмен. Они предложили перейти к ним Александру Савкину и Алисэ Фахрутдиновой. Мы не возражали», — комментировал президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

Несмотря на то, что Фахрутдинова родилась в Москве, родители ее родом из Буинского района Татарстана. В своем «Инстаграме» она опубликовала пост с хэштегом «авылда рәхәт» (в переводе с татарского — «хорошо в деревне») и геолокацией «Буинск».

Вторая татарка, которая выступает за Узбекистан — фехтовальщица-шпажистка Малика Хакимова. Многократная чемпионка Узбекистана родилась в городе Навои. 25-летняя спортсменка стала первой спортсменкой в истории Узбекистана среди женщин-фехтовальщиц, завоевавшей путевку на Олимпийские игры по рейтингу. Примечательно, что финальный отборочный раунд, где разыгрывались лицензии на участие в Олимпиаде, прошел в Казани. Первый и единственный тренер Хакимовой Руслан Кудаев тоже татарин. Интересно, что об успехах спортсменки пишет даже официальный сайт представительства Республики Татарстан в Узбекистане.

Австралия: 45-летняя «снайперша»

Стрелок Дина Аспандиярова родилась в Казахстане, но на Олимпиаде в Токио будет представлять Австралию. Здесь она будет соревноваться в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Аспандиярова родилась в 1976 году, участница летних Олимпийских игр 2000, 2008 и 2012 годов (в Сиднее в 2000-м занимала 6-е место), чемпионка мира 2010 года (в команде). Первых международных успехов спортсменка достигла в составе сборной Казахстана, но в 2001 году в неудачном выступлении сборной Казахстана на Олимпиаде в Сиднее обвинили ее мужа — тренера сборной Анатолия Бабушкина. Они уехали в Москву и Аспандиярова начала выступать в составе сборной России. В 2003 году, после того как Бабушкина пригласили стать тренером сборной Австралии по стрелковому спорту, переехала в Австралию. Аспандиярова вошла в состав сборной Австралии на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и Лондоне в 2012.

Бахрейн: боксер из Ишимбая

Пожалуй, один из самых загадочных участников нашего списка. Данис Латыпов родился в 1990 году в Ишимбае Республики Башкортостан. Выступает за Бахрейн, но продолжает жить в Ишимбае. «Башинформ» весной 2020 года рассказывал, что Латыпов записался добровольцем в группы патрулирования улиц, которые должны были следить за тем, как жители соблюдают самоизоляцию. Больших успехов за мастером спорта РФ, 30-летним Латыповым не числится. На Олимпиаде он выступит в супертяжелом весе, свыше 91 кг. Своим кумиром боксер называет Мухаммеда Али, любит плотничать.

На Олимпиаде в Токио выступит еще один уроженец Узбекистана, татарин по национальности — борец греко-римского стиля Ильдар Хафизов Фото: U.S. Army – Photo 1 Hafizof Mango, CC BY 2.0, commons.wikimedia.org

США: теперь ты в армии

На Олимпиаде в Токио выступит еще один уроженец Узбекистана, татарин по национальности — борец греко-римского стиля Ильдар Хафизов. Однако в Японии он будет представлять не Узбекистан, а Штаты, где проживает с 2014 года.

33-летний атлет — первый номер в сборной США в категории до 60 кг, на национальном отборе за право поехать на Олимпиаду он выиграл все решающие схватки под ноль. Вот только с крупнейших международных соревнований Хафизов привозит медали не так часто, пока лишь с Панамериканских игр. Любопытный факт — татарский спортсмен из Узбекистана служит сержантом в армии США. А еще он признается, что никогда не любил вольную борьбу, традиционно гораздо более развитую в Штатах.

Таджикистан: молодой поклонник Усэйна Болта

Любопытный персонаж есть в сборной Таджикистана. На соревнования по легкой атлетике в престижнейшем виде — беге на 100 метров у мужчин — заявлен 21-летний Ильдар Ахмадиев, называющий своим кумиром самих Усейна Болта и Майкла Джордана. А еще атлет, который начал тренироваться только в 2017 году, любит играть в компьютерные игры. Очевидно, что это один из тех спортсменов, для которых в Токио будет действовать принцип — главное не победа, а участие.

Украина: соперник американца Хафизова

Татары в сборной Украины в этот раз представлены 31-летним крымским татарином Ленуром Темировым. Спортсмен выступит в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг (там же, где американец Хафизов). Это вторая Олимпиада для Темирова — в 2012 году он выступил в Лондоне, а главным достижением может считать «бронзу» чемпионата мира-2018. Воспитанник тренера Исмета Салиева — также крымского татарина, наверняка верящего в том, что ученик вернется из Токио с медалью.