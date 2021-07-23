Завтра в Болгаре стартует Всероссийский 12-й Форум мусульманской молодежи для юношей

С 24 по 31 июля 2021 года в Болгаре состоится 12-й Форум мусульманской молодежи для юношей, который организуется Духовным управлением мусульман РТ. Форум соберет 100 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет и пройдет в палаточном городке музея-заповедника «Булгар». География слета, как и прежде, обширна: на мероприятие приедут юноши из Казахстана, Махачкалы, Кузбасса, Оренбурга, Ижевска, Москвы, Самары, Берлина, Башкирии, Свердловской и Челябинской областей, районов Татарстана.

В течение 7 дней участники будут слушать увлекательные лекции от устаза и практика-специалиста из области исламских финансов, примут участие в мастер-классах, интеллектуальных играх, тренингах, семинарах, пройдут школу современного муамалята и исламских финансов. Основной спикер – специалист отдела по вопросам Шариата ДУМ РТ, преподаватель РИИ, автор книг и статей по акыде, ханафитскому фикху Ахмад хазрат Абу Яхъя, также перед форумчанами выступит Руслан Халиуллин – начальник управления этических финансовых инструментов компании «Ак Барс Капитал» и др. Помимо интеллектуально-теоретической части, в программе форума — занятия по айкидо и капоэйра, фланкировке шашкой и пр.

Форум позволит парням через призму ислама изучить несколько «самонавыков» мусульманина: самореализацию (профессиональную, семейную, гражданскую, творческую), саморазвитие, самосознание, самокритику, самооценку, самоуважение, самоконтроль.

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