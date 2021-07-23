Воспитанники Нурлатского детского дома проводят каникулы в мамадышском лагере «Берсут»

Воспитанники Нурлатского детского третью лагерную смену проводят в детском оздоровительном лагере «Берсут» Мамадышского района. В «Берсуте» собрались дети из разных районов Татарстана.

Лагерь для ребят становится излюбленным местом – с прошлых лет у них остались самые приятные воспоминания. С первых дней дети включились в калейдоскоп мероприятий: спортивное ориентирование на местности, игры на внимание, командные эстафеты.

Каждый день в лагере посвящён персонажам сказки «Алиса в стране чудес». Ежедневно на сцене – новые турниры. Это конкурсы по мотивам сказки, костюмированные танцы и песни.

Дети искренне радуются своим большим и маленьким успехам, получают массу позитивных впечатлений. Ребят ждет еще много интересных, полезных и удивительных мероприятий.

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