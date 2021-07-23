В Казани стартовал конкурс на разработку проекта нового здания театра Камала

В Казани объявили Международный открытый конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

«Обсуждалось много проектов и решений, как сделать наш театр современным, сохранив его лицо и сердце. Мы безусловно будем создавать максимально комфортные условия для нашего театра», — сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Театр въехал в здание по адресу: улица Татарстана, дом №1 в 1986 году. И уже тогда стоял вопрос о том, чтобы найти решения для модернизации театра. Место, где сейчас располагается парковка театра, должно было стать площадкой для достройки недостающих помещений.

«Сегодня четыре наших актера, среди которых два народных артиста России, сидят в одной гримкомнате. В одной гримкомнате, выделенной когда-то для народного артиста СССР Шауката Биктимирова, сидят три народных артиста России. Мы вынуждены были отдавать гримкомнаты под разные цеха и кабинеты», — поделился главреж театра Камала Фарид Бикчантаев.

На сегодняшний день в театре есть лишь одно репетиционное помещение — бывший кабинет бывшего главрежа театра Камала Марселя Салимжанова.

«Нас удивил решением Рустам Нургалиевич, потому что изначально задача была сделать капремонт. Потом мы съездили в Москву и показали Рустаму Нургалиевичу наиболее прогрессивные площадки театральных пространств, тогда речь зашла о реконструкции. После этого мы провели достаточно большую работу и подготовили для будущих участников конкурса проект технического функционального задания для архитекторов на создание концепции театра», — рассказала помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Театр в новом здании будет работать как полноценное общественное пространство. Общая площадь здания будет составлять более 20 тыс. кв. метров. В качестве площадки для строительства выбран участок между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан, где также будет расположен парк.

«Мы с удовольствием посоветуемся со всеми по вопросу того, что могло бы быть в этом здании, когда театр переедет в новое пространство», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Конкурс будет организован по стандартам ЮНЕСКО, то есть он будет анонимным. До 15 сентября будут приниматься заявки от участников со всего мира. 28 сентября жюри конкурса отберет семерых финалистов. На втором этапе финалисты будут приглашены в Казань.

tatar-inform.ru