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Данис Шакиров принял участие в открытии фестиваля «Стиль жизни – Культурный код»

Данис Шакиров принял участие в открытии фестиваля «Стиль жизни – Культурный код»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 23.07.2021 0 3

Сегодня состоялось открытие  I Этно-Fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код».

В открытии принял участие руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Жителей и гостей города ждет международный открытый Фестиваль Современной Культуры с образовательными мастер-классами, живыми панельными дискуссиями, показами дизайнеров, выставками, public talk, ярмарки и многое другое.

Фестиваль станет уникальной площадкой для объединения представителей разных национальностей и стран, которая окажет позитивное влияние на укрепление межнационального согласия в России, взаимодействие между мастерами из России, Европы и Азии. Это продвижение и популяризация культуры народов России как внутри страны, так и за рубежом.

В фестивале примут участие мастера, ремесленники и художники народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, дизайнеры и модельеры, творческие объединения из всех регионов России, стран СНГ, Европы и Азии.

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