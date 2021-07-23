Данис Шакиров принял участие в открытии фестиваля «Стиль жизни – Культурный код»

Сегодня состоялось открытие I Этно-Fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код».

В открытии принял участие руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Жителей и гостей города ждет международный открытый Фестиваль Современной Культуры с образовательными мастер-классами, живыми панельными дискуссиями, показами дизайнеров, выставками, public talk, ярмарки и многое другое.

Фестиваль станет уникальной площадкой для объединения представителей разных национальностей и стран, которая окажет позитивное влияние на укрепление межнационального согласия в России, взаимодействие между мастерами из России, Европы и Азии. Это продвижение и популяризация культуры народов России как внутри страны, так и за рубежом.

В фестивале примут участие мастера, ремесленники и художники народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, дизайнеры и модельеры, творческие объединения из всех регионов России, стран СНГ, Европы и Азии.