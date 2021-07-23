Роман “Вдоль реки…” Елены Сыч рассказывает о жизни татарского села на Урале в конце XIX –XX вв

Вдоль реки… – так называется литературно-художественное издание (роман) детского писателя и поэта из г. Челябинска Елены Кашвиловны Сыч (Шамсутдиновой Ляли Кашвиловны).

В книге, состоящей из 13 глав, в популярной форме даются очерки по истории родного села автора, о жизни и деятельности односельчан-жителей татарской деревни Түбән авыл (Нижняя) – села Усть-Багаряк Кунашакского района Челябинской области, расположенной на слиянии двух рек Синары и Багряк – притоков р. Исеть.

На примере конкретных сельчан в книге характеризуется жизнь трудолюбивых местных татар в дореволюционную эпоху, период событий 1917 года, во времена коллективизации и строительства новой жизни на селе.

Рассказывается о трагической судьбе первого директора основанной в 1921 – 1922 гг. Нижнедеревенской школы Камалова Жамалетдина Сиразитдиновича репрессированного как японский и турецкий шпион в одном лице в октябре 1937 года.

В книге отражена также жизнь сельчан в годы войны, участие земляков в Финской и Великой Отечественной войнах. На конкретных примерах службы в Красной Армии жителей села раскрывается их героическая жизнь и подвиги на фронтах войны. Здесь раскрываются также страницы жизни земляков, которые побывали в немецком плену.

Дается очерк жизни сельчан в послевоенное время. Интерес представляет жизнь учителя Нижнедеревенской школы Сергея Дмитриевича Шлигельмилха, сельчане которого называли с любовью «Немец бабай», уникального человека, с тяжелой судьбой, репрессированного прибалтийского немца, отдавшего много для воспитания молодых сельчан 1950 – 1970-е годы.

Завершается книга с описанием жизни села в последние десятилетия советского периода.

Прочитав эту книгу можно узнать о деревенской жизни татарского села на Урале в конце XIX –XX вв.

При написании книги автор использовал воспоминания старожилов

д. Нижняя, а также опиралась на документальные материалы из книг своих земляков. Среди источников книга бывшего директора школы В.З.Сафиной «Ушедшие в бессмертие». Книга памяти Усть-Багрякского сельского поселения – Кунашак, 2012 г. и монография историка А.А.Бурханова «Татарское село на Южном Урале». (Серия «История и культура татарских сел»). – Казань, 2013 г.

Данная книга издана при финансовой поддержке председателя Конгресса татар Челябинской области Л.Р. Колесниковой.