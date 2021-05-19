Татарстан и Башкортостан объединят опыт преподавания родных языков в школах и детсадах

Пути сохранения родных языков развития диалога культур обсудили парламентарии Госсовета Татарстана и Госсобрания – Курултая Башкортостана на совместном заседании в Актанышском районе.

«Сила Татарстана и Башкортостана — во взаимной поддержке и дружбе»

Открывая заседание, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что «сила Татарстана и Башкортостана заключается во взаимной поддержке и дружбе». «Дружба Татарстана и Башкортостана очень сильна. И наша сила во взаимодействии и взаимосвязи, взаимной поддержке. Вместе мы многое можем решить за счет нашей дружбы, согласия и мира», — сказал глава татарстанского парламента.

По его словам, Татарстан всегда считал для себя близким и братским башкирский народ.

«Башкортостан — республика, с которой нас связывают вековые обычаи и традиции. У нас близки язык и культура, религия у нас одна, поэтому мы так часто встречаемся с руководством этой республики. Мы принимаем не только представителей органов власти, но и разные творческие коллективы, поэтов, писателей, ученых. И это нас очень радует», — отметил Председатель Госсовета.

Мухаметшин добавил, что «дружба двух братских соседних республик началась с давних времен, а обновилась в последние годы». «Основой для нашей дружбы являются и подписанные документы. Соглашение о сотрудничестве между парламентами двух республик впервые было подписано в 1997 году», — заметил он.

Глава парламента заявил, что роль родного языка в развитии диалога культур крайне актуальна для нашей многонациональной страны. В России проживают представители более 190 национальностей, а в Татарстане — 173 нации и народности, уточнил он.

Мухаметшин убежден, что задача всех уровней государственной власти — «сохранить мир и согласие в нашей многонациональной стране как основу успешного развития государства».

«Татарстан — наш общий дом. Он должен быть крепким, комфортным для всех народов, проживающих здесь и говорящих на разных языках. И необходимо сохранить их традиции и обычаи. Этому будет способствовать и то, что 2021-й в республике объявлен Годом родных языков и народного единства. Успех любой государственной национальной политики во многом определяется позицией гражданского общества, желанием самих людей развивать национальную культуру, учить языки, налаживать взаимопонимание и добрососедские отношения», — резюмировал он.

«Для нас опыт Татарстана очень важен и ценен»

В своей приветственной речи Председатель Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев отметил, что модернизация современного образования требует большой работы по уточнению роли и места родного языка в учебном процессе.

«В ходе изучения языка ребенок формируется как личность, постигает традиции своего народа, приобщается к его истории и культуре. В последнее время наблюдается не очень благоприятная тенденция — снижение уровня владения родным языком у детей в российских регионах. Такая же проблема наблюдается и во всем мире. Основная причина — в процессе глобализации, в результате которой стираются границы между этносами. Доходит до того, что дети не хотят и даже стесняются говорить на родном языке в общественных местах», — констатировал он.

По мнению главы парламента, необходимо противодействовать этому негативному явлению, сохранять самобытность народов, создавать благоприятные условия для изучения и сохранения родных языков. «Это общая задача семьи, школы, органов государственной власти», — уверен он.

Толкачев подчеркнул, что в Башкортостане достаточно хорошо информированы о достижениях Татарстана в реализации языковой политики.

«Для нас ваш опыт очень важен и ценен. Мы тоже имеем определенные наработки и результаты. Но жизнь не стоит на месте, необходимы новые подходы. Важно, чтобы накопленный опыт преподавания родных языков стал всеобщим достоянием. Мы сегодня получили мощный импульс. Те предложения, которые прозвучали, будут предметом тщательного изучения, и все лучшее мы обязательно будем использовать в работе Государственного Собрания Башкортостана и каждого учебного заведения», — сказал он.

«Как можно изучать родной язык на неродном?»

Константин Толкачев сообщил, что парламент Башкортостана внес в Госдуму законопроект о возможности получения среднего общего образования на родном языке.

«Законопроектом мы предлагаем предусмотреть возможность получения гражданами среднего общего образования на родном языке. В настоящее время такая возможность прописана в отношении дошкольного, начального общего, основного общего образования. На наш взгляд, включение среднего общего образования в этот перечень актуально, иначе как можно изучать родной язык на неродном? Сейчас этот законопроект рассматривается в Госдуме», — рассказал он.

По словам докладчика, регулирование отдельных вопросов, связанных с поддержкой национальных языков, выходит за полномочия регионов России и «находится зачастую в плоскости федерального законодательства». «В связи с этим наш парламент выходит с законодательными инициативами в Госдуму, предлагая решение проблем, актуальных не только для Башкортостана, но и многих других регионов, в первую очередь для республик в составе России», — подчеркнул Толкачев.

Он отметил, что парламент Башкортостана предлагает установить правовой статус этнокультурных образовательных организаций и законодательно дать возможность не закреплять такие школы за конкретными территориями района или города. «В таком случае те родители, которые хотят, чтобы их ребенок обучался на родном, не русском, языке, например на башкирском, татарском, удмуртском, смогут отправлять своего ребенка в такую школу независимо от места жительства», — уточнил Председатель Госсобрания — Курултая Башкортостана.

Толкачев пояснил, что, согласно законопроекту, те родители, которые не желают, чтобы их ребенок учился в национальной школе, территориально больше не будут к ней прикреплены и получат возможность отправить своих детей в ближайшую обычную образовательную организацию. «Тем самым в равной мере будут защищены права и родителей, и детей, а школы получат полную ясность относительно их комплектования кадрами», — заключил он.

«В Башкортостане, как и в Татарстане, создается сеть полилингвальных школ»

Как рассказала заместитель министра образования и науки Башкортостана Альфия Галиева, в регионе 8,6% школьников выбрали татарский в качестве родного языка для изучения. «Как и в Татарстане, большинство в качестве родного языка изучают русский. То есть около 65% изучают русский как родной. Более 13% изучают башкирский как родной язык, 8,6% — татарский как родной», — заметила она.

Галиева подчеркнула, что в Башкортостане обеспечивается изучение государственных и родных языков республики и развитие образования на родных языках. Она уточнила, что в образовательных учреждениях организовано изучение 14 языков.

«Из них в системе дошкольного образования — 6, общего образования — 11, дополнительного образования и воскресных школ — 9 языков, — продолжила замминистра образования и науки. — В общеобразовательных организациях изучается 11 родных языков, в том числе русский, башкирский, татарский, чувашский, марийский, мордовский и другие языки».

По ее словам, в этом учебном году 89,5% обучающихся изучают родные языки. Башкирский как государственный язык республики учат 65,3% школьников и 44,5% студентов профессиональных образовательных организаций.

«В Башкортостане, как и в Татарстане, создается сеть полилингвальных школ. В настоящее время функционируют четыре такие школы. В этом году планируется открыть еще одну полилингвальную школу, а до 2024 года — 15», — отметила она.

В системе общего образования Башкортостана работают более 6 тыс. учителей родных языков, включая 2,9 тыс. учителей русского и 612 — татарского.

«Надеемся на дальнейшее сотрудничество по сохранению родных языков»

Альфия Галиева сообщила, что в детских садах Набережных Челнов планируется открыть башкирские группы. «Очень надеемся, что в Набережных Челнах откроются башкирские группы в учреждениях дошкольного образования. Об этом была достигнута договоренность при визите министра образования и науки Башкортостана в Набережные Челны 5 марта этого года», —сказала докладчик.

Галиева поблагодарила Министерство образования и науки РТ за поддержку в изучении башкирского языка в Татарстане. «В 2019 году совместными усилиями было возрождено изучение башкирского языка в школе № 11 Набережных Челнов в рамках внеурочной деятельности. Этой школе Башкортостан на безвозмездной основе передал учебно-методическую литературу, наглядные пособия, стенды для оснащения кабинета башкирского языка и литературы, ноутбуки, МФУ», — отметила она.

Замминистра образования и науки добавила, что для 20 детей, которые посещают занятия в набережночелнинской школе, предусмотрены мастер-классы по игре на башкирских национальных инструментах, народная хореография, встречи с популярными башкирскими артистами.

«Наше министерство активно сотрудничает с многонациональной воскресной школой Казани. В летний период мы планируем предоставить учебно-методическую литературу, стенды для оснащения кабинета по изучению башкирского языка и культуры», — подчеркнула она.

По словам Галиевой, в июне этого года детей из Татарстана пригласят поучаствовать в языковой смене, которая пройдет в башкирской республиканской гимназии № 1.

«Сохранение и развитие родных и государственных языков народов, проживающих в Башкортостане, остается приоритетной задачей. За два последних года в республике перестраивались методы и подходы к развитию государственных и родных языков. Сегодня мы выстраиваем работу методами популяризации языка, созданием языковой среды, а также формированием цифровой инфраструктуры для изучения государственных и родных языков. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках сохранения и развития родных языков в Татарстане и Башкортостане», — заключила докладчик.

Ее дополнил заместитель министра культуры Башкортостана Ранис Алтынбаев, который проинформировал, что в этом году в регионах России, где компактно проживают башкиры, открылись шесть историко-культурных центров. «Это уникальный опыт в Российской Федерации. Сейчас мы думаем над тем, чтобы в Татарстане тоже открыть башкирский историко-культурный центр. Пока проект в работе. Уверен, что мы его вместе с вами реализуем», – поделился он.

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru