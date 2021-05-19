В Самаре состоялось совещание оргкомитета по проведению Сабантуя-2021

18 мая в Самарской школе «Яктылык» под руководством вице-президента СРТОО «Дуслык» Минахмета Халиуллова состоялось совещание оргкомитета, посвященное подготовке татарского национального праздника Сабантуй, проведение которого намечено на 12 июня в парке имени Ю. Гагарина г. Самары.

По словам члена оргкомитета, Советника президента СРТОО «Дуслык» Идеала Галяутдинова, в этом году Сабантуй приурочен к 170-летию образования Самарской губернии и 10-летию образования СРТОО «Дуслык».

“Мы определили основные направления мероприятий, назначили ответственных людей, за материальное и финансовое обеспечение культурной программы. Была принята информация, что по решению Правительства Республики Татарстан, для участия в нашем Сабантуе направляется коллектив Азнакаевского района Республики Татарстан, планируется участие ансамбля «Ак каен» Камышлинского района, «Ялкынлы яшьлек» и «Идель» г.о. Самара, коллективы художественной самодеятельности школы «Яктылык» и многие другие. На Сабантуй приглашены руководители областных и городских структур власти”, – сказал Галяутдинов.

В совещании так же приняли участие директор СРТОО «Дуслык» Винер Нурмухаметов, председатель Татарской национально-культурной автономии г.о. Самара Ленар Сабиров, директор школы “Яктылык” г. о. Самара Радик Газизов, художественный руководитель Самарского национального татарского ансамбля песни, пляски и поэзии «Ялкынлы яшьлек» Альбина Махмутова и др.

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