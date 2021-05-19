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Делегация Дрожжановского района посетила село Елюзань Пензенской области

Делегация Дрожжановского района посетила село Елюзань Пензенской области

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 19.05.2021 0 9

18 мая, Средняя Елюзань Пензенской области принимала делегацию Дрожжановского района Республики Татарстан.

Глава района Гафаров Марат Ринатович вместе с предпринимателями Дрожжановского мунипального образования посетил предприятия самого крупного в Европе татарского села, делегаты пообщались с представителями органов местной власти, а также малого и среднего бизнеса. Гостей встретили глава администрации Городищенского района Водопьянов Александр Викторович и глава Администрации Среднеелюзанского сельсовета Городищенского района Гурдин Рушан Рифатьевич. Во встрече делегатов принял участие и Председатель РОО «ТНКА Пензенской области» Туктаров Ж. З.

Жиганша Зейнятуллович от имени татар Сурского края поприветствовал гостей из Республики Татарстан, поблагодарил за приезд, отметил, что татары благодаря своему трудолюбию наравне с другими народами, проживающими в Пензенской области, вносят неоценимый вклад в социально-экономическое развитие региона, за последнее время 3 представителя татарского народа удостоены звания «Почетный гражданин».

penza.tatar

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