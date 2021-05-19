Василь Шайхразиев ознакомился с национальным колоритом Менделеевского района

По удмуртским обычаям с песнями и традиционной выпечкой делегацию с заместителем Премьер-министра РТ Василем Шайхразиевым, главой района Валерием Чершинцевым в Енабердинском сельском доме культуры встретили артисты. Руководитель национально-культурной автономии удмуртов района Марианна Кузнецова рассказала о деятельности СДК, посетили зрительный зал.

Далее гости отправились в марийское село Ильнеть в среднюю общеобразовательную школу имени Микая. Здесь увидели как учатся школьники, побывали в отремонтированном спортивном зале учреждения, кабинете марийского языка и литературы, затронули вопрос пополнения библиотечного фонда.

Следующим пунктом визита стала деревня Старое Гришкино. В СДК делегацию встретила радушная атмосфера кряшен. Участники осмотрели кабинет главы поселения, хореографический класс, зашли в музейный кабинет, где познакомились с национальными традициями.

Заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев отметил, что жители Менделеевского района сохранили язык и традиции своих предков, культурную самобытность, колорит.

– Формирование национального характера начинается с семьи и проявляется через язык, культуру. Важно обратить внимание на дошкольное и школьное образование, которое способствует сохранению и развитию национальных традиций, родного языка, – сказал Василь Габделгаязович.

Встреча продолжилась во Дворце культуры имени С. Гассара. Русские, татары, кряшены, марийцы, удмурты удивили всех гостеприимством, доброжелательностью, творческим подходом. Далее в зале состоялся круглый стол. Здесь собрались представители Ассамблеи народов Татарстана, Менделеевского, Агрызского, Елабужского, Мамадышского районов. Участники обсудили вопросы сохранения и развития родных языков.

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