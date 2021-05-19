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Фарид Мухаметшин поздравил журналистов Татарстана с Днем печати РТ

Фарид Мухаметшин поздравил журналистов Татарстана с Днем печати РТ

в Новости, Слайдер, Главные новости, 19.05.2021 0 2

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил сотрудников издательств, редакций газет и журналов республики с Днем печати Татарстана.

«Сегодня символическая дата 19.05 объединяет татарстанских журналистов и блогеров, работников телерадиокомпаний, редакторов и полиграфистов – всех, кто занимается производством и распространением печатной информации и чьим трудом обеспечивается конституционное право граждан на свободу слова», — заявил Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин с удовлетворением отметил, что республика занимает ключевое место в России по насыщенности периодическими изданиями. Он считает, что несмотря на век цифровизации в Татарстане сохраняют традиции национальной прессы. Новости рассказывают сразу на нескольких языках.

«Возможность получать информацию на языке отца и матери обретает особый смысл в Год родных языков и народного единства, год проведения Всероссийской переписи населения.», — добавил председатель Госсовета РТ.

Он напомнил, что на данный момент медиа республики постоянно ищут новые идеи и формы подачи. Для взаимодействия с аудиторией используются новые платформы —  TikTok,  YouTube, Instagram. Все это способствует не только интересу постоянных читателей, но и новых.

«Эти достижения – результат вашего профессионализма, качественного и, безусловно, творческого труда, готовности учиться и соответствовать актуальным реалиям. Но главный рецепт успеха неизменен – вы говорите искренне и только правду», — сказал Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета поблагодарил всех сотрудников татарстанских СМИ за проверенное временем сотрудничество с республиканскими госструктурами и пожелал продолжать быть связующим звеном между государством и обществом.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, творческих побед и новых ярких проектов! С праздником, дорогие друзья!», — завершил он свое поздравление.

trt-tv.ru

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