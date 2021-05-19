«Родной язык и единство народа – залог благополучия и процветания!»

19-20 мая 2021 года в райцентре с. Муслюмово Республики Татарстан состоится первый этап Всероссийской научно-практической, историко-краеведческой конференции «Муслюмовский район и Восточный Татарстан: от прошлого к настоящему (этнокультурное развитие, языки, традиции и новации)».

Конференция проводится Руководством Муслюмовского муниципального района РТ и Исполкомом Всемирного конгресса татар совместно с научным и музейно-краеведческим сообществом Республики Татарстан при участии ученых и специалистов, учителей, музейных работников, краеведов-исследователей и общественных деятелей из регионов Российской Федерации, городов и районов Республики Татарстан, Республики Башкортостан и других регионов Поволжья, Урала и Западной Сибири.

В рамках конференции организуется выставка фотоматериалов, археологических, нумизматических, этнографических и историко-краеведческих материалов и книг по истории и культуре Муслюмовского района и Восточных районов Татарстана.

Второй этап конференции пройдет в райцентре г. Туймазы и с. Тюменяк Туймазинского района Республики Башкортостан 21-22 мая 2021 года по теме «Человек и природа в бассейне реки Ик в историческом развитии. Этнотуризм и краеведение в сельских поселениях Приикской природно-географической и историко-культурной зоне: основные направления, вопросы, задачи и перспективы развития» в форме Научно-методического семинара – Круглого стола по проблемам изучения истории населенных пунктов и регионов, вопросам развития этнотуризма и татарского краеведения, а также Научно-методического семинара по вопросам стратегии регионального и сельского туризма.

С программой конференции можно ознакомиться здесь.