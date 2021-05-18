История родного края глазами учащихся

Средняя общеобразовательная школа села Шингальчи Нижнекамского района – один из ярких примеров соединения традиций и современности. Историческая память здесь – это фактически семейная биография.

Школа имеет более чем 100-летнюю историю, которая начинается аж с конца позапрошлого века. Среди её выпускников есть известные представители татарской культуры, общественные и государственные деятели республики.

В связи с юбилеем создания Шингальчинской школы было принято решение провести в её стенах Третий муниципальный конкурс краеведческих работ среди обучающихся школ и молодежи сельских поселений «История моего села», на котором побывал журналист издания «Магариф».

135-я история на фоне современности

В 1886 году в местной мечети были организованы первые занятия под руководством Султангазиза Абдуллина. А в 1914 году им же была построена и первая школа в Шингальчах. В 1928 году на её базе была открыта восьмилетка. Второе здание школы с большим спортивным залом было построено в 1962 году. В нем появились атрибуты цивилизации — электричество, киноаппарат, магнитофон, эпидиаскопы. То трехэтажное здание школы, которое посещают сегодняшние ученики, было построено в 1981 году. С момента своего создания школа стала центром образования и воспитания, который связывал между собой многие населенные пункты. Учителя и ученики школы были активными участниками общественной жизни села.

Среди её выпускников разных лет немало известных личностей, государственных деятелей, руководителей предприятий, заслуженных педагогов, финансистов, поэтов, писателей и актеров. Приведем лишь несколько примеров: писатель, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая, председатель комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Госсовета Татарстана Разиль Валеев; народный артист ТАССР, заслуженный артист ТАССР, камерный певец, педагог, режиссер, артист оперы Рафаэль Сахабиев; заслуженный деятель искусств РТ, певец, конферансье, режиссер, писатель-сатирик, автор песен, член Союза писателей РТ Алмаз Хамзин.

В Шингальчинской школе преподавали ветераны Великой Отечественной войны – воплощение исторической памяти. Яркий пример – Дусаев Гакиф Халимович. Он родился в 1923 году. Был призван в армию в сентябре 1941 года. Воевал на Западном фронте командиром радистов. В 1942 году был ранен и вернулся в свое родное село. За боевые подвиги был награжден орденами и медалями. В Шингальчинской школе проработал 30 лет учителем татарского языка.

Сейчас в этой имеющей долгую и славную историю школе учатся 87 детей. Педагогический состав – 12 работников. Нынешний директор Шингальчинской школы Алия Хамидуллина провела небольшую экскурсию для журналиста «Магариф» по трем этажам здания. Внешне эта сельская школа почти ничем не уступает многим городским. Благодаря тому, что в одном классе не так много учеников, учителям удается каждому оказывать персональную помощь. Алия Анасовна рассказала, что здание капитально отремонтировали в 2016 году.

Одним из ключевых элементов, связывающих героическое прошлое с воспитанием нынешнего поколения учеников, считается школьный музей. Его экспонаты органично передают дух времени, позволяют детям в буквальном смысле прикоснуться к прошлому.

Обращение к памяти

Третий муниципальный конкурс краеведческих работ среди обучающихся школ и молодежи сельских поселений «История моего села» знакомит подрастающее поколение с историей родного края. Его неофициальный девиз был озвучен одним из членов жюри, почетным гражданином Нижнекамска, руководившим в конце 90-х строительством ТАНЕКО, председателем Общественного совета Нижнекамского района Хамзой Багмановым: «Знание корней – основа будущего».

Всего на конкурс было подано 34 работы от школьников разных классов и учащихся в СПО. Сама процедура заключалась в выступлении, собравшихся из разных уголков района детей, в ходе которых они презентовали комиссии из общественников собственные исследования. Все выступления разделили на 4 секции – три проходили на русском языка, одна – на татарском.

На всех секциях, где побывал журналист «Магариф», дети делились живыми историями про сохранение своей малой родины.

Например, трое школьников из Верхней Уратьмы через свой проект раскрыли печальную статистику – Нижнекамский район лишился более 40 деревень. Ребята в своем исследовании прикоснулись к судьбе одного из исчезнувших поселков – Заводской поляны. Он возник на рубеже 19 и 20 веков. Поначалу туда ссылали тех, кто нарушал общественный порядок. Затем там планировали построить небольшой завод. Но это строительство так и не было закончено. Возможно потому, что вся Заводская поляна насчитывала всего около 30 дворов. Люди всегда стремились перебраться в город, где были более цивилизованные условия жизни. Отток населения приводит к уменьшению финансирования инфраструктуры. Что, в свою очередь, ещё больше ускорило внутреннюю миграцию. И вот в 1975 году Заводская поляна перестала существовать.

Дети сообщили о предлагаемом решении этой проблемы – заселить такие деревни мигрантами из-за рубежа. Однако сами они не согласились с таким решением.

В процессе своего исследования школьники использовали данные из интернета и лично беседовали с бывшими жителями поселка.

Жюри поинтересовалось у них, знают ли они разницу между селом, поселком и деревней. Оказывается, ученики прекрасно ориентируются в этом вопросе.

Другие дети рассказывали о своих семьях, о трудовых династиях. Одна девушка поделилась с конкурсной комиссией биографией своей бабушки – заслуженного педагога с 30-летним стажем. Всего в их семье 11 педагогов. 12-летняя ученица рассказала, что и сама пойдет по стопам бабушки.

Бойкая второклассница рассказала о своем прадедушке – ветеране Великой Отечественной войны. Ибрагим Галимзянович Ахунов сражался в артиллерии, участвовал в Сталинградской битве. После 16 осколочных ранений в январе 1944 года он был комиссован. После войны он продолжал трудиться, несмотря на то, что нога у него была вся в рубцах и периодически гноилась. Он умер в 1979 году прямо на работе в поле.

Полезные итоги

Один из членов жюри конкурса, председатель Общества по изучению истории татарских сел и деревень Нижнекамского района Айдар Хамзин на одной из секций рассказал, что в настоящее время их организация работает над созданием двухтомной энциклопедии по истории района. По его словам, они обязательно будут использовать часть исследований, представленных на этом конкурсе. В этом и состоит одна из задач данного мероприятия – собрать материал для сохранения исторического наследия.

После продолжительного совещания авторитетная комиссия определила победителей. Никто не остался не отмеченным жюри.

И это было абсолютно справедливо, так как каждый ребенок внес свой пусть небольшой вклад в сохранение истории.

Награждение конкурсантов состоялось в шингальчинском Доме культуры. До церемонии силами местных самодеятельных коллективов и артистов был показан концерт.

Дмитрий СМИРНОВ

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