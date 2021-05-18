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В Республике Марий Эл пройдет фестиваль «Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь!»)

В Республике Марий Эл пройдет фестиваль «Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь!»)

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.05.2021 0 5

Фестиваль состоится 19 июня 2021 года в 12 часов в деревне Портянур Параньгинского района Республики Марий Эл при праздновании ежегодного праздника «Сабантуй».

Организаторами фестиваля является инициативная группа жителей деревни Портянур
Параньгинского района Республики Марий Эл. Координаторы Фестиваля: Кабиров Рамис Габдулфатович, Даминов Рустам Мубаракович, Хафизов Ильсаф Ильдусович и Фатыхов Руслан Нирусламович.

В фестивале принимают участие все желающие: музыканты любители и профессионалы, солисты, ансамбли. Возраст участников не ограничен. Программы участников фестиваля могут включать: музыкальные произведения татарских
композиторов – классиков, современных авторов и народные песни (фольклор).  Каждый из участников исполняет одного произведение продолжительностью не более 5 минут.  Концертный номер может включать в себя: сольную игру на народных инструментах, игру на народных инструментах в ансамбле, вокал с музыкальным сопровождением народных инструментов (исполнитель самостоятельно
играет на народном инструменте и исполняет песню либо танец).

Жюри «5 мая 2021 года определяет солистов и коллективы, которые прошли отборочный этап и приглашаются для участия на Фестивале. Участникам прошедшим
отборочный этап, направляются соответствующие уведомления.

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