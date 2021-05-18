В «Татарской гостиной» прошел творческий вечер «Ислам в истории татарского народа

В Библиотеке национальных литератур Санкт-Петербурга в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная» организованного Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялся творческий вечер «Ислам в истории татарского народа». На мероприятие были приглашены историки, востоковеды, татарская общественность, представители молодежного движения.

При участии в мероприятии заместителя Постпредства РТ Дамира Сабирова присутствующие почтили минутой молчания память погибших в результате теракта в казанской гимназии № 175.

Вечер вели Шамиль Алюшев, известный общественный деятель и Фирая Рашитова, председатель СПбОО татарских женщин «Ак калфак Нева».

Ведущие рассказали об истории ислама. В такой огромной многонациональной стране как Россия по сложившейся исторической традиции тесно соседствуют и переплетаются не только разные народности, но и самые разные религиозные конфессии и верования. Издревле, в России плечом к плечу идут через годы и века две наиболее распространенные религии – Христианство и Ислам. Одними из наиболее многочисленных приверженцев мусульманской веры являются татары. Проникновение ислама на земли, называемые Волжской Булгарией, началось еще в девятом веке, и уже в десятом веке ислам приняли большинство булгар.

В XIII веке большая часть Евразии была завоевана монголами и была образована Монгольская империя Чингис-хана. Но уже в XIII веке стараниями Берке хана Улус Джучи обособилась в отдельное независимое государство. А с принятием ислама ханом Берке ислам приняли и многие правящие роды.

В 1552 — 1556 годах Казанское ханство было завоевано Москвой. Российское государство проводило по отношению к татарам насильственную христианизацию, особенно в Поволжье. Несмотря на изощренные методы христианизации, татары в большинстве своем все же остались верными исламу. Убедившись в бесплодности подобной политики, Российское государство было вынуждено признать ислам. В 1788 году создается Духовное управление мусульман — муфтият, первым муфтием которого стал Мухаммеджан Хусаинов. Несмотря на все трудности, среди татар выросли великие ученые-богословы. Такие, как Батыршах, Курсави, Утыз-Имяни, Таджедин Ялчыгол, Марджани, Габ-деррашид Ибрагимов, Ахмедхади Максуди, Муса Бигиев, Ризаэддин Фахреддин и многие другие. Как видим, принятие ислама нашими предками началось в VIII веке и завершилось в XIV — XVI веках. Ислам сыграл неоценимую роль в образовании, и сохранении татарского народа.

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