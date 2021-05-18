В Петрозаводске стартовал проект «Литература без границ: читаем национальных поэтов вместе»

13 мая, в один из главных мусульманских праздников Ураза-байрам, Централизованная библиотечная система г. Петрозаводска и Библиотечная Ассоциация Карелии в партнерстве с Карельской региональной общественной организацией «Общество татарской культуры «Чулпан» провели литературный урок «Габдулла Тукай – душа татарского народа».

Габдулла Тукай, татарский народный поэт, литературный критик, публицист, общественный деятель, переводчик, является символом татарского народа. Прожив короткую, всего 27 лет, но яркую жизнь, Г. Тукай заложил основу татарского языка и литературы: за восемь лет своей творческой деятельности издал около 30 томов стихов, одним из первых в Казани стал писать произведения для детей, подготовил несколько трудов о татарском фольклоре. 26 апреля исполнилось 135 лет со дня рождения поэта. В Республике Татарстан, а также в других регионах России проходят торжественные мероприятия, посвященные жизни и творчеству Габдуллы Тукая.

Литературный урок состоялся в Средней общеобразовательной школе №7 им. Федора Тимоскайнена для учащихся 7 класса. Мероприятие открыла Фарида Фадеева, председатель «Общества татарской культуры «Чулпан». Она отметила, что в истории татарской национальной литературы Габдулла Тукай занимает особое место, его даже называют «татарским Пушкиным». Фарида Михайловна представила школьникам сборник «Путешествие в мир Тукая» и рассказала о том, что в День знаний каждый первоклассник в Татарстане получает в подарок книгу с произведениями любимого татарского поэта.

Насыщенная программа литературного урока включала рассказ о творческом пути Габдуллы Тукая, чтение его стихотворений, просмотр отрывков из фильма «Тукай». На татарском языке прозвучал неофициальный гимн Республики Татарстан «Туган тел», в основу которого легли строки из стихотворения поэта. Участники встречи погрузились и в атмосферу национальной культуры татар: прослушали сказочную поэму «Шурале», посмотрели мультфильм «Баран и коза», снятый по мотивам сказки Габдуллы Тукая.

Надежда Келарева, заведующая Библиотекой №4, отметила, что «произведения Тукая актуальны и сегодня, их читают, по ним учатся любить родную землю, язык и традиции». В завершении встречи прозвучало известное стихотворение-напутствие «Вступающим в жизнь», посвященное школьникам.

Литературный урок подготовлен как одно из мероприятий проекта «Литература без границ: читаем национальных поэтов вместе» при поддержке Администрации Петрозаводского городского округа в рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и межнациональному диалогу на территории Петрозаводского городского округа на 2019-2021 годы».

Фарида Фадеева