В Москве проходит выставка, посвященная Г.Тукаю

С 25 апреля по 25 мая в красивейшем месте – Государственном музее-усадьбе “Остафьево”-“Русский Парнас” проходит выставка “Тукай. Майоров. Отражение”.

Она посвящена 135-летию со дня рождения великого поэта.

На ней представлены портреты Тукая, написанные ленинградским художником Игорем Майоровым (1946-1991) к 100-летию со дня рождения поэта. Они экспонируются из частной коллекции Александра Колоскова.

Остафьево – знаковое место, здесь собирались и творили самые известные поэты и писатели XVlll-XIX веков @ostafyevomuseum.

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ