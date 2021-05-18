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В Москве проходит выставка, посвященная Г.Тукаю

В Москве проходит выставка, посвященная Г.Тукаю

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.05.2021 0 4

С 25 апреля по 25 мая в красивейшем месте – Государственном музее-усадьбе “Остафьево”-“Русский Парнас” проходит выставка “Тукай. Майоров. Отражение”.

Она посвящена 135-летию со дня рождения великого поэта.

На ней представлены портреты Тукая, написанные ленинградским художником Игорем Майоровым (1946-1991) к 100-летию со дня рождения поэта. Они экспонируются из частной коллекции Александра Колоскова.

Остафьево – знаковое место, здесь собирались и творили самые известные поэты и писатели XVlll-XIX веков @ostafyevomuseum.

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ 

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