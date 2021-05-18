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В Буинске работает выставка художника-земляка Ильгиза Исхакова

В Буинске работает выставка художника-земляка Ильгиза Исхакова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.05.2021 0 3

В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев » состоялось открытие первой персональной выставки  художника-земляка Ильгиза Исхакова. На церемонии открытия с приветственном словом выступил заместитель главы района Ильдар Еремеев. Художника поздравили  член Союза Художников РФ и РТ Эдгар Филиппов, доцент, кандидат филологических наук Флера Сабирзянова, почетный химик РФ Фирдис Абдрахманов, Советник главы исполкома г.Казани Ирек Фаттахов, известный кулинар Резеда Хусаинова, почетный работник  средне- профессионального образования РФ Асхат Рахимов, Заслуженные артисты РТ Дина-Рафаэль Латыповы. Земляки, односельчане, родственники, учителя, одноклассники пожелали Ильгизу Исхакову больших творческих успехов.

buinsk-tat.ru

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