В Буинске работает выставка художника-земляка Ильгиза Исхакова

В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев » состоялось открытие первой персональной выставки художника-земляка Ильгиза Исхакова. На церемонии открытия с приветственном словом выступил заместитель главы района Ильдар Еремеев. Художника поздравили член Союза Художников РФ и РТ Эдгар Филиппов, доцент, кандидат филологических наук Флера Сабирзянова, почетный химик РФ Фирдис Абдрахманов, Советник главы исполкома г.Казани Ирек Фаттахов, известный кулинар Резеда Хусаинова, почетный работник средне- профессионального образования РФ Асхат Рахимов, Заслуженные артисты РТ Дина-Рафаэль Латыповы. Земляки, односельчане, родственники, учителя, одноклассники пожелали Ильгизу Исхакову больших творческих успехов.