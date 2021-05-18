В Уфе прошел концерт, посвященный 100-летию Фариды Кудашевой

Концерт посвящённый 100-летию со дня рождения заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки Республики Башкортостан и Республики Татарстан Фариды Кудашевой прошел 15 мая 2021 г. на сцене ГКЗ «Башкортостан». Торжественный вечер собрал на одной сцене звезд башкирской и татарской эстрады.

Обладая неповторимым голосом, эмоциональной и проникновенной манерой исполнения, Фарида Ягудовна пользовалась огромной популярностью и искренней любовью тысяч слушателей, стала по-настоящему народной певицей. Ее обширный концертный репертуар включал сотни эстрадных, башкирских и татарских народных песен, а многолетняя творческая деятельность заслужила признание в республике и далеко за ее пределами.

Концерт открыли первый заместитель министра культуры РБ Наталья Лапшина и председатель Совета Национально-культурной автономии татар Республики Башкортостан Римма Утяшева.

Напомним, ежегодно в Башкортостане проводится Республиканский конкурс-фестиваль «Ике аккош», посвященный творчеству Фариды Кудашевой и Бахти Гайсина. Он не только сохраняет и развивает традиции народного исполнительства, но и выявляет молодых талантливых исполнителей национальной песни, а также укрепляет межэтнические отношения, дружбу народов. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в 2020 г. конкурс проводился в онлайн-формате. Участники получили сертификаты, победители дипломы и памятные подарки. В рамках конкурса-фестиваля прошёл флешмоб «100 песен ко 100-летию со дня рождения Фариды Кудашевой».

Организаторами мероприятия выступили — Министерство культуры Башкортостана и Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан» при содействии РОО «Ассамблея народов РБ» и ГБУ «Дом дружбы народов РБ».

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