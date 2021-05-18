Во Всемирном конгрессе татар прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному форуму татарских женщин

Сегодня, в Исполнительном комитете Всемирного конгресса татар прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному форуму татарских женщин. Форум состоится 20 – 22 мая 2021 года.

На вопросы журналистов о форуме ответили руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и руководитель общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова.

Как отметил Данис Шакиров, участницы форума – это представительницы татарской интеллигенции, деятели науки и культуры, учителя и преподаватели, молодежь, которая стремится приобщиться к проектам “Ак калфак” и др.

“Участницы Всемирного форума татарских женщин – это те, кто не равнодушен к традициям и культуре своего народа, кто ведет системную работу по сохранению национальной идентичности и те, кто передает свои знания последующим поколениям,” – подчеркнул руководитель Исполнительного комитета.

Руководитель общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова указала на то, что одной из задач форума является обмен опытом и мнениями между участницами. Как отметила руководитель организации “Ак калфак”, работа секций будет заключатся не только выступлениях с докладами, но и в обратной связи и обсуждении актуальных проблем, где каждая участница сможет задать интересующий вопрос или поделиться своим мнением в формате открытого микрофона.

На форуме планируется участие 300 представительниц прекрасного пола из более 60 регионов Российской Федерации и зарубежных стран.