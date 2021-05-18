В Уфе состоялась научно-практическая конференция «История и топонимика татарских сёл, расположенных вдоль реки Кизяк»

12 мая в Творческой мастерской имени Мустая Карима БашГУ успешно прошла Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция «История и топонимика татарских сёл, расположенных вдоль реки Кизяк», организованная кафедрой татарской филологии и культуры БашГУ, Чишминским районом и Тюркским национально-просветительским центром «Рамазан».

В фойе работала выставка «История татарских сёл Чишминского района».

С приветствием выступили проректор БашГУ Галимханов А.Б., глава Администрации муниципального района Чишминский район Мансуров Р.А. и другие.

По мнению инициатора и организатора мероприятия доцента Шарипова М.С., в результате работы конференции очерчен круг вопросов, требующих дальнейшего изучения истории татарских сел, расположенных вдоль реки Кизяк. Выступления участников научного форума будут способствовать изданию книг по истории сёл, расположенных вдоль реки Кизяк, пропаганде истории сёл Чишминского района для воспитания молодого поколения в духе любви к Отечеству, к малой родине, к родной культуре.

По результатам работы конференции планируется издание научного сборника.

bashedu.ru