Татары Москвы приняли участие в гала-концерте фестиваля «Илаһи моң» в Болгаре

Коллективы Татарского культурного центра — ансамбль духовной музыки «Медина» и детский фольклорный ансамбль «Шатлык» приняли участие в гала-концерте Межрегионального конкурса-фестиваля на исполнение произведений устного народного творчества и образцов духовного наследия татарского народа «Илаһи моң» в городе Болгар в рамках мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Болгарией.

Конкурс-фестиваль «Илаһи моң» проводится Российским исламским институтом и Духовным управлением мусульман РТ при участии Всемирного конгресса татар, Болгарской исламской академии и других профильных организаций РТ.

Цель конкурса — развитие и пропаганда культурных, духовных традиций татарского народа, формирование в обществе культуры межнациональных отношений и согласия, популяризация мусульманских традиций песнопения среди населения Волго-Уральского региона; формирование у молодежи эстетического вкуса, веротерпимости и готовности к межкультурному диалогу на примере живого наследия.

Оба коллектива заняли 2-ое место в номинации «Исполнение баитов, мунаджатов». «Медина» — среди взрослых музыкальных ансамблей, а «Шатлык» — среди детских музыкальных ансамблей. Им были вручены почетные дипломы. Руководитель ансамбля «Шатлык» Замземия Сахабутдинова также получила благодарственное письмо от Всемирного конгресса татар. Поздравляем наши коллективы с высоким достижением и желаем дальнейших творческих успехов!

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