Татары Нижегородской области провели этнофестиваль “Многоцветье татарской культуры”

В детской библиотеке им. А. Гайдара Нижегородской области совместно с Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области состоялся детский этнофестиваль “Многоцветье татарской культуры”.

Прошел показ презентации с рассказом о традициях, национальных праздниках, блюдах, национальных костюмах. Дети поиграли в татарскую народную игру “Тюбетейка” и показали сценку из народной сказки.

Также юные зрители тепло и радостно встретили активистку автономии Камилю, которая представила им культуру татарского народа, выступила с татарским заводным народным танцем. Она же подарила детям национальные сладости и книги, которые пополнят уже имеющийся татарский уголок в библиотеке.

Масштабное и интересное мероприятие Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области прошло совместно с библиотекой.

Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области