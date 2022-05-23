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Татары Нижегородской области провели этнофестиваль “Многоцветье татарской культуры”

Татары Нижегородской области провели этнофестиваль “Многоцветье татарской культуры”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 23.05.2022 0 6

В детской библиотеке им. А. Гайдара Нижегородской области  совместно с Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области состоялся детский этнофестиваль “Многоцветье татарской культуры”.

Прошел показ презентации с рассказом о традициях, национальных праздниках, блюдах, национальных костюмах. Дети поиграли в татарскую народную игру “Тюбетейка” и показали сценку из народной сказки.

Также юные зрители тепло и радостно встретили активистку автономии Камилю, которая представила им культуру татарского народа, выступила с татарским заводным народным танцем. Она же подарила детям национальные сладости и книги, которые пополнят уже имеющийся татарский уголок в библиотеке.

Масштабное и интересное мероприятие Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области прошло совместно  с библиотекой.

Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области

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