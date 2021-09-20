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Татары Пензы приняли участие в форуме «Дни татарской молодежи»

Татары Пензы приняли участие в форуме «Дни татарской молодежи»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 20.09.2021 0

С 14 по 18 сентября в Татарстане проходил форум «Дни татарской молодежи». Форум стал площадкой для общения креативных лидеров  молодежи, которые реализуют проекты по сохранению и развитию татарского языка в своих регионах.

В нем приняли участие более 180 делегатов из 30 регионов России.
Пензенский регион представили члены молодежного исполкома РОО «ТНКА Пензенской области».

Наши ребята поделились впечатлениями  о форуме, – «Программа было очень насыщенной и интересной, мы участвовали в мастер-классах по вокалу, журналистике, присутствовали на уроках татарского языка, истории, встречались с представителями татарской интеллигенции. А также рассказали о проектах автономии и поделились опытом с единомышленниками».

Если и ты хочешь посещать различные тематические мероприятия не только в Пензе, но и в Республике Татарстан, мы приглашаем тебя в ряды молодежного исполкома.

Татарская автономия Пензенской области

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