Татары Пензы приняли участие в форуме «Дни татарской молодежи»

С 14 по 18 сентября в Татарстане проходил форум «Дни татарской молодежи». Форум стал площадкой для общения креативных лидеров молодежи, которые реализуют проекты по сохранению и развитию татарского языка в своих регионах.

В нем приняли участие более 180 делегатов из 30 регионов России.

Пензенский регион представили члены молодежного исполкома РОО «ТНКА Пензенской области».

Наши ребята поделились впечатлениями о форуме, – «Программа было очень насыщенной и интересной, мы участвовали в мастер-классах по вокалу, журналистике, присутствовали на уроках татарского языка, истории, встречались с представителями татарской интеллигенции. А также рассказали о проектах автономии и поделились опытом с единомышленниками».

Если и ты хочешь посещать различные тематические мероприятия не только в Пензе, но и в Республике Татарстан, мы приглашаем тебя в ряды молодежного исполкома.