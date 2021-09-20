Казанская православная гимназия приглашает на курсы татарского языка

Казанская православная гимназия имени святителя Гурия Казанского (ул. Туфана Миннуллина, д. 19а) объявляет набор слушателей на курсы татарского языка.

«Занятия в первую очередь ориентированы на изучение разговорной речи. Наша цель — развитие коммуникативных умений и навыков у слушателей, обучение их говорению. Отметим, что все объяснения будут даваться исключительно на русском языке. За относительно короткий срок слушатели смогут усвоить лексический минимум по татарскому языку», — рассказывает преподаватель татарского языка Зульфия Салихова.

Курсы основываются на методиках преподавателя иностранных языков с 50-летним стажем И. Л. Литвинова и педагога, преподававшего татарский язык русскоязычным. Методика последовательно ведет учащегося от букв и звуков к словам и предложениям; каждый шаг подкрепляется упражнениями на понимание и говорение, в ходе которых прочно запоминаются слова и автоматизируются грамматические конструкции.

Приглашаются все желающие.

Занятия будут проходить в здании гимназии. Первое занятие состоится 7 октября в 18:00.

Записаться можно, позвонив по телефону +7 952 046 68 88 (Зульфия Алишеровна). Звонки принимаются с 9:00 по 18:00.

tatmitropolia.ru