tatruen
Главная / Новости / ДУМ РТ приглашает знатоков на мозговой штурм “MuslimQuiz”
ДУМ РТ приглашает знатоков на мозговой штурм “MuslimQuiz”

ДУМ РТ приглашает знатоков на мозговой штурм “MuslimQuiz”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 20.09.2021 0

Духовное управление мусульман РТ открывает новый молодежный проект “MuslimQuiz” – командную интеллектуальную викторину. Используя метод мозгового штурма, команды знатоков по 6 человек будут искать правильные ответы на специально подобранные вопросы по теме. Первая игра пройдет в рамках месячника «Экстремизму нет!» под названием «Давайте дружить!». Встреча раскроет тему солидарности и терпимости между представителями разных народов и конфессий.

“Поединок №1” состоится 23 сентября в 18:30 часов в Актовом зале ДУМ РТ. Для участия в игре зарегистрировались уже 60 человек, которые разбились на 10 команд по 6 человек. Набор игроков продолжается. Участие бесплатное. Всего до конца года планируется провести 4 игры по разным темам.

dumrt.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.